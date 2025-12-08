Capa Jornal Amazônia
Corpo de jovem é encontrado boiando em saco plástico em rio de Canaã dos Carajás

Corpo foi encontrado na tarde do último domingo (07), nas águas do rio Parauapebas

O Liberal
fonte

O corpo de um jovem foi encontrado no rio em um saco plástico. (Arquivo pessoal / O Liberal)

O corpo de um adolescente de 16 anos foi encontrado boiando dentro de um saco plástico preto na tarde do último domingo (7), nas águas do rio Parauapebas, na zona rural do município de Canaã dos Carajás.

Pescadores avistaram o cadáver por volta das 14h, nas proximidades da ponte da rodovia Arnaldo Chagas, na Vila Feitosa. Os moradores da região registraram em vídeos que sentiam um forte odor de sangue e suspeitam que o crime tenha ocorrido durante a madrugada.

De acordo com relatos de testemunhas, o corpo apresentava marcas de tiros na região da cabeça. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área.

A Polícia Civil informou que o jovem foi identificado como o adolescente Paulo Henrique Barbosa de Souza, de 16 anos, e o caso é investigado como homicídio doloso pela Delegacia de Canaã dos Carajás. "A vítima foi encontrada enrolada em um saco plástico no rio Parauapebas e apresentava uma perfuração na cabeça. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar na apuração do caso", declarou a polícia. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

