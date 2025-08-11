Acidente com carreta bloqueia o trânsito e causa congestionamento em ponte da Alça Viária
Equipes da concessionária Rota do Pará foram acionadas para controlar o fluxo e garantir a segurança de quem passava pelo trecho. Ninguém ficou ferido.
Um acidente envolvendo uma carreta bi-trem bloqueou a Ponte sobre o rio Moju, na Alça Viária, na tarde desta segunda-feira (11), e provocou congestionamento nos dois sentidos da via. Segundo informações de testemunhas, o basculante do veículo se desprendeu durante o trajeto e atingiu a estrutura lateral da ponte. Parte da carreta ficou próxima à beira, com risco de queda no rio.
O trânsito precisou ser interrompido temporariamente. Equipes da concessionária Rota do Pará foram acionadas para controlar o fluxo e garantir a segurança de quem passava pelo trecho. Ninguém ficou ferido.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma parte da carreta estacionada e a outra atravessada na pista, enquanto motoristas e pedestres tentavam prestar ajuda.
Em nota, a Rota do Pará informou que foi acionada às 17h16 para atender à ocorrência, causada durante uma manobra do veículo, o que provocou o bloqueio total da rodovia. O tráfego foi liberado parcialmente às 19h56 e totalmente às 20h15.
