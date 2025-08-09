Homem é filmado agredindo mulher com 'mata-leão' em Barcarena

Um caso de violência contra a mulher foi registrado na noite da última sexta-feira (8/8), na Vila dos Cabanos, em Barcarena, nordeste do Pará. Um homem foi flagrado agredindo fisicamente uma mulher na rua Germano Aranha, por volta das 23h. As agressões foram gravadas em vídeo por um morador que presenciou a cena.

Nas imagens, o agressor aparece aplicando um golpe conhecido como "mata-leão" na vítima, que apresenta dificuldade para reagir. Em meio à discussão, a vítima chegou a entrar no veículo, mas teve a porta violentamente fechada pelo suspeito. Em seguida, ela desce do carro e volta a ser agredida. A identidade do agressor não foi revelada

Como denunciar

Para denunciar, basta ligar para o número 180, canal da Central de Atendimento à Mulher, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive em feriados. A ligação é gratuita, anônima e de abrangência nacional.

O serviço oferece orientação e encaminhamento para os órgãos competentes, mas não aciona diretamente a polícia. Em situações de emergência ou flagrante, o recomendado é ligar para o 190, número do Centro Integrado de Operações (CIOP), que pode enviar uma viatura ao local.

Em Belém, vítimas de violência também podem procurar diretamente a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) para registrar boletim de ocorrência.