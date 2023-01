Pará registrou quase 3 mil casos de estupro de vulneráveis no último ano

Em 11 meses, 2.993 casos de estupro de vulneráveis foram registrados no Pará. Os dados são dos meses de janeiro e novembro de 2022 e foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), nesta quinta-feira (5). No mesmo período de 2021, foram 2.511 ocorrências. Já sobre os casos de abuso sexual, foram 704 no ano passado e 499 em 2021. “Dentre as vítimas consideradas vulneráveis estão crianças de 0 a 13 anos”, explica a Segup.

“Nas faixas etárias maiores que 14 anos foram consideradas pessoas com enfermidades, deficiência mental ou dopadas, ou ainda, que não possuem discernimento para a prática do ato, bem como, por não oferecer resistência”, acrescenta a secretaria.

A Segup reforça a importância da participação da população em denunciar esses e outros tipos de crimes pelos canais oficiais do Disque Denúncia por meio do 181 ou pelo Whatsapp​​ (91) 98115-9181. O sigilo e o anonimato são garantidos.