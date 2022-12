Homem é preso após estuprar idosa por 4 vezes durante 5h em casa de abrigo

Um homem de 34 anos foi preso suspeito de estuprar uma idosa de 72 anos que vive em um abrigo na cidade de Muriaé, na Zona da Mata, Minas Gerais. A polícia foi acionada pela coordenadora do local, que ficou sabendo do acontecimento por meio de funcionários. Com informações do O Tempo.

A idosa relatou o abuso aos outros moradores do abrigo. Segundo ela, o suspeito entrou no quarto dela várias vezes durante a noite de segunda-feira (26) e a madrugada de terça-feira (27). Ele teria exigido que ela praticasse ato sexual sob violência física e ameaça.

A coordenadora da casa de acolhimento visualizou as câmeras de segurança que comprovam que a primeira ida do homem até o quarto da vítima ocorreu por volta das 20h. Já na quarta e última vez, ele entrou às 1h15 e saiu 1h32.

A idosa, que mora no local há 9 meses, relatou à coordenadora que em todas as quatro vezes o homem entrou no quarto, pegou a mão dela e colocou no órgão genital dele, forçando uma masturbação, além de tocar o corpo dela. A vítima pedia para que ele parasse com o abuso, mas foi ameaçada de que se gritasse por socorro, seria sufocada até a morte.

Aos militares, a idosa disse que não estava machucada e, por isso, não precisaria de ir até o atendimento médico. O boletim de ocorrência consta que o homem foi encontrado em um quarto dentro do mesmo abrigo cerca de 10 horas após o último abuso. Ele alegou que não cometeu o crime e que não tinha nada a dizer.

A Polícia Militar não informou se o homem era funcionário do local, abrigado ou pessoa estranha ao estabelecimento.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)