Homem é preso por estuprar a filha dos 3 aos 12 anos no Pará

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (21), no município de Altamira, no sudoeste paraense, para ser investigado pelo crime de estupro de vulnerável, cometido contra a filha dele. Segundo as investigações da Polícia Civil do Pará, que divulgou as informações sobre sobre a prisão, a prática do crime teria ocorrido dos três aos doze anos de idade da menor.

VEJA MAIS

Policiais civis lotados na Delegacia Especializada na Proteção de Criança e ao Adolescentes (Deaca) da Polícia Civil em Altamira realizaram a prisão. A ação de cumprimento do mandado de prisão preventiva contou com o apoio de agentes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

Após receber voz de prisão, o indiciado foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis. Ele deve responder por estupro de vulnerável. De acordo com o código penal brasileiro, pode pegar até 15 anos de prisão.