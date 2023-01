Homem é preso suspeito de estuprar e introduzir ferro na ex-mulher

Um homem foi capturado e conduzido pela Polícia Militar de Alegrete do Piauí, no início da noite da segunda-feira (2), suspeito de estuprar a ex-companheira. A vítima foi amordaçada e teve lesões pelo corpo. Com informações do portal R10.

O suspeito, identificado pelas iniciais C.B.R, de 31 anos, rasgou a roupa da ex-mulher, introduziu os dedos e um objeto de ferro na vagina da vítima identificada apenas por I..K.L., de acordo com a Polícia Militar.

Segundo relatou a PM, a vítima após sofrer as agressões foi para casa de sua avó e fez a ligação comunicando o ocorrido.

O capitão Gilson Xavier, comandante de policiamento da 2ª Companhia da Polícia Militar, disse que os policiais de Alegrete, ao tomar conhecimento do fato por meio do telefonema, empreenderam diligências e localizaram o acusado na residência de um familiar na comunidade Boa Vista, na zona rural do município.

C.B.R, recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a Delegacia de Polícia de Fronteiras, autuado em flagrante pelos crimes de prática de estupro combinado com a Lei Maria da Penha.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política)