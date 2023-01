Influencer relata estupro em avenida movimentada durante o dia

Uma influenciadora digital, de 20 anos, fez uma postagem impactante no perfil do instagram, na terça-feira (10), em que relatou o abuso que sofreu. A jovem foi estuprada em uma das avenidas mais movimentadas de Joinville, Santa Catarina, em plena luz do dia, segundo ela.

Ela detalhou que o agressor a abordou na rua, por volta das 16h30, na última segunda-feira (9). A jovem contou que o crime aconteceu na Avenida Hermann August Lepper, próximo à prefeitura.

“Fui seguida e parada por um homem. Branco, cabelo preto, mais ou menos 1,70 de altura. Vestes limpas e bem cuidadas, aparentemente. Ele pegou no meu braço, disse ser um assalto e me colocou contra uma árvore, de costas, com agressividade. Falou que ia me matar se eu esboçasse alguma reação. Eu fiquei calma, disse que podia levar o que quisesse contanto que não me machucasse”, escreveu.

A influenciadora disse que o criminoso cometeu a violência sexual e não levou nenhum pertence dela.

“Ele não levou nada material, mas levou um pouco da minha alma. Após ser empurrada contra a árvore, ele pegou no meu braço direito, próximo a minha cintura, tirou o pênis pra fora e começou a se masturbar […] Fiquei calma, só queria que acabasse logo… e acabou no tempo do relógio, mas para mim foi uma eternidade. Cerca de 40 segundos depois, ele ejaculou na minha calça”, contou.

Criminoso afirma que "não encostou" na vítima

Ele foi preso na terça-feira (10). O suspeito foi abordado quando chegava na casa da companheira, na região central de Joinville. Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, ele assumiu o crime e disse “não ter feito nada de mais” porque “não encostou nela”.

“Ele reconhece o que fez, mas parece que não tem noção da gravidade, do quanto a conduta dele é odiosa. Tanto que nem tenta se justificar, diz que não fez nada demais, que não encostou nela. É lamentável que a gente se depare com esse tipo de crime ocorrendo em plena luz do dia e que a pessoa sequer tenha consciência do quão odiosa é a sua conduta”, afirmou em coletiva a delegada Tânia Harada, coordenadora da Divisão de Investigação Criminal (DIC).

