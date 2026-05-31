Trump volta a dizer que acordo de paz envolve Irã não possuir uma arma nuclear
Detalhes do novo entendimento entre Estados Unidos e o país persa estão sendo negociados, conforme anunciado pelo republicano.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (31) que o acordo de paz com o Irã garante “muito claramente” que Teerã não terá uma arma nuclear.
Segundo o republicano, o principal objetivo do pacto é justamente evitar a proliferação de armamentos atômicos no país persa. A declaração foi feita por Trump em sua plataforma Truth Social.
O ex-presidente acrescentou que os detalhes do acordo estão sendo discutidos ativamente com o governo iraniano.
Posicionamento anterior do Irã
Anteriormente, o Irã havia enfatizado repetidamente que a questão de abrir mão de seu programa nuclear estava fora de cogitação no momento.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA