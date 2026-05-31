Trump volta a dizer que acordo de paz envolve Irã não possuir uma arma nuclear

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (31) que o acordo de paz com o Irã garante “muito claramente” que Teerã não terá uma arma nuclear.

Segundo o republicano, o principal objetivo do pacto é justamente evitar a proliferação de armamentos atômicos no país persa. A declaração foi feita por Trump em sua plataforma Truth Social.

O ex-presidente acrescentou que os detalhes do acordo estão sendo discutidos ativamente com o governo iraniano.

Posicionamento anterior do Irã

Anteriormente, o Irã havia enfatizado repetidamente que a questão de abrir mão de seu programa nuclear estava fora de cogitação no momento.