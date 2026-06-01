Chile: Kast promete combate ao crime organizado em meio à pressão militar dos EUA na região

O presidente do Chile, José Antonio Kast, fez seu discurso ao Congresso Nacional com ênfase nas questões de segurança, indicando firmeza no combate ao crime organizado porque "a situação mudou" no país - em alusão ao fato de que há um novo governo. Entre as medidas, Kast propôs intervenção em 50 bairros do país para combater o crime organizado, posição mais firme contra o vandalismo e luta à imigração ilegal.

Ele afirmou que seu governo tem trabalhado no combate à criminalidade: "a segurança não se decreta no papel, a segurança se constrói com presença, com tecnologia e com resultados mensuráveis".

Kast, da ala conservadora, apresentou nesta segunda-feira, 1º de junho, o primeiro Relatório Público de seu governo ao Congresso, na cidade de Valparaíso.

O discurso de Kast ocorre em um momento em que o governo dos Estados Unidos, de Donald Trump, vem pressionando a América Latina no combate do crime organizado. Na semana passado, Washington classificou o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas estrangeiras.