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Professor universitário desaparecido há 5 anos é encontrado às margens de rodovia em SP

Pelas redes sociais, um parente do professor publicou um agradecimento à polícia e afirmou que a família tinha dúvidas de que o homem pudesse estar vivo

Estadão Conteúdo

Um professor universitário que estava desaparecido há cinco anos foi reencontrado por policiais militares rodoviários na terça-feira, 21, às margens da SP-310, Rodovia Washington Luís, na altura de Taquaritinga, no interior de São Paulo. Ele não teve a identidade divulgada pela polícia.

De acordo com a PM, os policiais em patrulhamento observaram o homem caminhando em uma situação de risco próximo à rodovia. Ao abordá-lo, os PMs descobriram que se tratava do professor universitário desaparecido.

Com apoio da equipe de inteligência da PM, a família do professor foi localizada em Osasco, na Grande São Paulo. Ele reencontrou a mãe, de 70 anos, na unidade da PM Rodoviária de Araraquara. Segundo a polícia, o homem havia rompido o contato com a família por problemas pessoais.

Pelas redes sociais, um parente do professor publicou um agradecimento à polícia e afirmou que a família tinha dúvidas de que o homem pudesse estar vivo depois do tempo desaparecido. "Foi um reencontro maravilhoso", afirmou.

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