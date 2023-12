Pouco mais de 2 semanas após perder os bebês, mãe de quíntuplos anuncia fim de relacionamento

A jovem Sara Silva, de 18 anos, que recentemente comoveu a web ao anunciar que seria mãe de quíntuplos e, logo em seguida, relatar que perdeu os bebês em um aborto espontâneo, vive um novo drama em sua vida. Após um pouco mais de duas semanas da perda dos quíntuplos, Sara terminou o relacionamento com Rennan Smith, o então namorado.

Nas redes sociais, a jovem relatou que o namoro chegou ao fim, mas pediu para que os usuários respeitassem a decisão do casal, uma vez que Rennan estaria sofrendo ameaças por parte de seguidores.

"Deus me deu os bebês e ele levou, então tudo faz parte dos planos dele", comentou em um trecho do depoimento que viralizou.

Sara também relata que vinha sofrendo acusações graves, como ter se relacionado com o Rennan apenas por interesse financeiro. "Eu não engravidei do Renan por interesse nem pelo emprego dele, até porque eu gosto do Renan e não tem nada a ver a vida do trabalho dele. Se Deus quis me dar cinco filhos, foi porque Ele quis, não foi o que eu planejei. Deus me deu, Ele levou e tudo aquilo que está acontecendo foi porque Deus permitiu", afirmou.

Pai dos quíntuplos sofreu ameaças na web após o término

Com os esclarecimentos, Sara precisou recorrer a um posto de saúde para atendimento médico e se pronunciou por meio dos stories. "Não sei dizer para vocês que eu tenho, só sei que eu tenho muita febre e crise de ansiedade, e eu estou sentindo muita dor por dentro, não sei por que. Não sou médica, mas confesso que eu não estou bem, não".

No relato, ela pede para que o pai das crianças, Rennan, seja "deixado em paz", pois o mesmo vinha recebendo ameaças no perfil do Instagram ao anunciarem o término do relacionamento.

"Vi que vocês foram atrás do Rennan, ameaçaram ele, descobriram o número dele. Deixem ele em paz. Rennan não tem culpa de nada disso que está acontecendo. Isso está acontecendo pela falta que sinto das crianças. Não sei se tem restos de fetos dentro de mim. Muito grave acusar uma pessoa daquilo que ela não fez. Só peço que vocês parem".

Sara ainda justificou que Rennan não esteve com ela no posto de saúde pois teve que ajudar a mãe, e alertou que caso as ameaças não parem, eles irão recorrer à justiça. "Eu terminei com o Rennan, mas estamos mantendo um contato, ele está interessado e vendo tudo que está acontecendo. Ele sabe tudo que está acontecendo comigo no hospital. O Rennan não me largou. Ele só não está comigo, ele terminou comigo, mas ele não está comigo aqui porque ele está ajudando a mãe dele", finalizou.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com