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Polícia

Idoso morre após acidente de trânsito em Salvaterra, no Marajó

Guilherme da Cunha Pontes, de 75 anos, morreu na última sexta-feira (08) nas proximidade da Vila de Maruacá

O Liberal
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Idoso morreu no local do acidente de trânsito, nas proximidades da Vila de Maruacá, em Salvaterra. (Reprodução Redes Sociais)

Um idoso morreu em um acidente de trânsito na noite da última sexta-feira (8), nas proximidades da Vila de Maruacá, no município de Salvaterra, no Arquipélago do Marajó. A vítima identificada como Guilherme da Cunha Pontes, de 75 anos, morreu no local.

A equipe da Polícia Militar foi acionada por volta das 23h para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, os policiais constataram o acidente. Uma equipe da Unidade de Resgate confirmou a morte da vítima ainda no local.

A Polícia Civil também se deslocou para a região para realizar os procedimentos legais. Uma equipe de remoção do Hospital Municipal de Salvaterra ainda esteve no local. Os órgãos realizaram os procedimentos necessários no local do acidente.

O condutor envolvido no acidente não foi apresentado pela guarnição do Posto Policial Destacado (PPD) de Joanes, porque estava em estado gravíssimo. O condutor deverá ser transferido para Belém para receber atendimento médico especializado.

A Polícia Civil investigará o acidente para entender a dinâmica dos acontecimentos que levaram à morte o idoso.

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