Idoso morre após acidente de trânsito em Salvaterra, no Marajó

Um idoso morreu em um acidente de trânsito na noite da última sexta-feira (8), nas proximidades da Vila de Maruacá, no município de Salvaterra, no Arquipélago do Marajó. A vítima identificada como Guilherme da Cunha Pontes, de 75 anos, morreu no local.

A equipe da Polícia Militar foi acionada por volta das 23h para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, os policiais constataram o acidente. Uma equipe da Unidade de Resgate confirmou a morte da vítima ainda no local.

A Polícia Civil também se deslocou para a região para realizar os procedimentos legais. Uma equipe de remoção do Hospital Municipal de Salvaterra ainda esteve no local. Os órgãos realizaram os procedimentos necessários no local do acidente.

O condutor envolvido no acidente não foi apresentado pela guarnição do Posto Policial Destacado (PPD) de Joanes, porque estava em estado gravíssimo. O condutor deverá ser transferido para Belém para receber atendimento médico especializado.

A Polícia Civil investigará o acidente para entender a dinâmica dos acontecimentos que levaram à morte o idoso.