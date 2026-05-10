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Polícia

PC realiza ações de combate ao abuso e exploração sexual infantil no Pará durante Maio Laranja

Operação “Caminhos Seguros”, do Ministério da Justiça, inclui mutirões de investigação, capacitações e atendimento especializado em municípios do interior paraense

Da Redação
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Polícia Civil reforça campanha nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes (Foto; Divulgação/PC)

A Polícia Civil do Pará realiza, ao longo deste mês, ações de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes em diferentes regiões do Estado. As atividades fazem parte da Operação “Caminhos Seguros”, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e integram a programação da campanha Maio Laranja, voltada à conscientização e ao combate da violência sexual infantojuvenil.

A operação reúne ações preventivas e repressivas conduzidas pela Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV) e pela Diretoria de Polícia do Interior (DPI). Entre as medidas adotadas estão mutirões para instauração e remessa de inquéritos policiais relacionados a crimes sexuais contra crianças e adolescentes, com o objetivo de acelerar investigações e garantir a responsabilização dos suspeitos.

Segundo a delegada Emanuela Amorim, titular da DAV, os impactos desse tipo de violência podem acompanhar as vítimas por toda a vida. “As vítimas, muitas vezes, possuem consequências físicas, emocionais e psicológicas permanentes. Nosso papel, além da responsabilização legal de suspeitos, é garantir a proteção integral de crianças e adolescentes no Estado”, afirmou.

Além das ações investigativas, a Polícia Civil também ampliou as atividades do Projeto DAV Itinerante, iniciativa voltada ao atendimento especializado em municípios do interior do Pará. Durante o mês de maio, cinco equipes atuam nas cidades de Portel, Viseu, São Miguel do Guamá, Moju e Tailândia, levando serviços especializados e fortalecendo a atuação da rede de proteção às vítimas.

De acordo com a delegada Bruna Vieira, da Diretoria de Polícia do Interior, a presença das equipes em municípios paraenses busca ampliar o acesso da população aos serviços especializados e reduzir situações de revitimização. “Com a diversidade geográfica do Estado, a garantia dos serviços especializados é essencial para garantir uma resposta eficiente à violência e romper ciclos de revitimização”, disse.

As ações desenvolvidas durante o Maio Laranja também incluem capacitações voltadas aos profissionais que atuam na rede de proteção de crianças e adolescentes. Desde o início do mês, a Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis promove treinamentos sobre a chamada Escuta Protegida e a aplicação da Lei nº 13.431/2017, que estabelece procedimentos para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.

No município de Moju, no nordeste paraense, mais de 200 pessoas participaram das capacitações promovidas pela Polícia Civil. Já em Portel, no arquipélago do Marajó, as atividades reuniram mais de 300 participantes. As formações envolvem profissionais de diferentes áreas e têm como objetivo qualificar o acolhimento às vítimas e fortalecer a integração entre órgãos responsáveis pela garantia de direitos.

A campanha Maio Laranja é realizada nacionalmente durante o mês de maio e busca ampliar o debate sobre a prevenção e o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. No Pará, as ações da Polícia Civil ocorrem tanto na capital quanto em municípios do interior, em um cenário marcado pelos desafios de acesso a serviços especializados em regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos.

Além da investigação dos crimes, a operação também busca fortalecer o trabalho conjunto entre forças de segurança, assistência social, saúde e educação, setores considerados fundamentais para a identificação de casos de violência e para o atendimento às vítimas.

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