Suspeito é preso e 8,5 quilos de crack são apreendidos em ônibus de Óbidos

Quase 8,5 quilos de crack foram apreendidos na manhã de segunda-feira (11), na rodovia PA-437, em Óbidos, no oeste do Pará. A interceptação da droga ocorreu durante uma fiscalização da Polícia Militar a um ônibus intermunicipal que havia saído de Oriximiná.

Segundo informações da PM, os agentes participavam da operação “Tolerância Zero” e realizavam barreiras de fiscalização nas proximidades do Balneário Curuçambá, quando abordaram o coletivo para averiguação. Durante a vistoria, um dos passageiros chamou a atenção dos policiais ao demonstrar comportamento suspeito e tentar abandonar uma mala na parte traseira do veículo.

Ao verificarem a bagagem, os militares encontraram seis tabletes de substância semelhante a crack. Conforme a polícia, os entorpecentes estavam envolvidos em embalagens de látex e cobertos com pó de café e graxa, método que seria utilizado para mascarar o cheiro da droga e dificultar a fiscalização.

Ainda de acordo com a PM, o material apreendido totalizou cerca de 8,496 quilos. Também foram encontradas roupas, documentos pessoais e um aparelho celular. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Óbidos, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso seguirá sob investigação.