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Polícia

Dupla armada mata jovem a tiros em Marabá

O crime ocorreu na Folha 33, núcleo Nova Marabá

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Thiago Gomes / O Liberal / Arquivo)

Um jovem identificado como Lucas Gabriel dos Santos da Silva foi morto a tiros no fim da tarde de segunda-feira (11), na Folha 33, núcleo Nova Marabá, em Marabá, no sudeste do Pará. O crime ocorreu nas proximidades do campo Xaxurita. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi surpreendida por dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta.

A equipe da Polícia Militar foi acionada por moradores via Núcleo Integrado de Operações (NIOP), que informaram sobre um homem que havia sido alvo de disparos de arma de fogo. Ao chegar ao endereço, os policiais falaram com testemunhas e foram informados de que o jovem baleado tinha sido levado ao hospital por familiares. Os militares ainda encontraram vestígios dos disparos no local. A dupla envolvida no crime fugiu e ainda não foi localizada. Parte da guarnição permaneceu isolando a cena do homicídio até a chegada da perícia da Polícia Civil.

Lucas Gabriel foi socorrido pelo próprio pai e encaminhado para atendimento médico. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu durante o trajeto até o hospital. Na unidade, a equipe médica confirmou o óbito. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Marabá, que trabalha para identificar os autores e esclarecer a motivação do assassinato.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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Polícia
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