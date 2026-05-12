Homem é morto com tiro na cabeça em rua de Ipixuna do Pará

Um homem ainda não identificado foi morto a tiros na madrugada de segunda-feira (11) em uma via pública de Ipixuna do Pará, no nordeste paraense. A vítima morreu ainda no local após ser atingida na cabeça por tiros disparados por dois suspeitos que chegaram em uma motocicleta.

Segundo informações preliminares repassadas à Polícia Civil, o homem estava ingerindo bebida alcoólica acompanhado da namorada e de um amigo quando os dois suspeitos chegaram de moto. O passageiro do veículo teria descido, se aproximado da vítima. Eles ainda teriam conversado brevemente. Depois, o atirador efetuou o disparo.

Testemunhas relataram que a arma utilizada seria artesanal e chegou a falhar antes do tiro fatal. Mesmo diante da situação, a vítima não tentou fugir nem reagiu à abordagem. As investigações apontam que o homem possuía ligação com um homicídio registrado no ano passado, na região da Prainha do município. Ainda conforme a polícia, ele havia participado de uma audiência relacionada ao caso no último dia 5 de maio.

A principal hipótese investigada é de que o assassinato tenha relação com um possível acerto de contas. No entanto, somente as investigações policiais poderão esclarecer todos os fatos relacionados ao homicídio.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local e isolaram a área até a chegada da Polícia Científica, responsável pela perícia e remoção do corpo. A Delegacia de Polícia Civil de Ipixuna do Pará instaurou inquérito para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.

"A Polícia Civil informa que a Delegacia de Ipixuna do Pará apura as circunstâncias da morte, trabalha para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou.