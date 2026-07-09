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Polícia

Empresa responsável pela manutenção do Parque da Cidade tem contrato rescindido pela Secult

Medida foi tomada após a morte do adolescente Kelvin Riquelme Paixão da Rocha, de 16 anos, por descarga elétrica

O Liberal
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Empresa responsável pela manutenção do Parque da Cidade teve contrato rescindido. (Bruno Cecim / Agência Pará)

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) comunicou que rescindiu o contrato com a empresa responsável pela manutenção do Parque da Cidade, em Belém. A Secult também informou, na noite desta quinta-feira (09), que realiza vistorias no local.

As medidas foram tomadas após a morte do adolescente Kelvin Riquelme Paixão da Rocha, de 16 anos, que sofreu uma descarga elétrica em uma das pistas de skate do Parque da Cidade, na noite de quarta-feira (8/7). 

A Secretaria destacou que segue prestando todo o apoio e suporte à família do jovem e que a programação da colônia de férias pública do Parque da Cidade está suspensa até a liberação do espaço pelo Corpo de Bombeiros.

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