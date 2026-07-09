Homem morre carbonizado após incêndio na própria residência em Mãe do Rio

Luiz Ferreira Costa foi encontrado carbonizado após um incêndio destruir a casa onde ele morava em uma vicinal localizada no km 28 da BR-010, na zona rural de Mãe do Rio, nordeste do Pará, na última quarta-feira (08/07). De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi comunicada pela Polícia Militar após um homem que passava pela região avistar uma grande quantidade de fumaça. Ao se aproximar, encontrou o imóvel totalmente consumido pelas chamas.

Durante a primeira vistoria, os policiais localizaram ossos entre os escombros, com características compatíveis ao de um ser humano, indicando que o morador foi carbonizado no incêndio. A equipe da Polícia Civil esteve no local, realizou o isolamento da área e acionou a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML), que fizeram a perícia e a remoção dos restos mortais.

Os exames periciais deverão confirmar oficialmente a identidade da vítima e ajudar a esclarecer a causa do incêndio. O caso foi registrado como morte a esclarecer e segue sob investigação da Polícia Civil, que apura as circunstâncias do incêndio e se houve ou não participação de terceiros. De acordo com informações do Portal BO Paragominas momento, a causa do fogo não foi divulgada pelas autoridades.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso é apurado pela Delegacia de Mãe do Rio. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.