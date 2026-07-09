Homem é assaltado na saída de agência bancária no bairro de Nazaré, em Belém

Um homem foi assaltado na saída de uma agência bancária, na manhã desta quinta-feira (9), no bairro de Nazaré, em Belém. O assalto ocorreu na avenida Generalíssimo Deodoro, quase na esquina com a avenida Brás de Aguiar, a poucos metros da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré.

A ação criminosa foi registrada por pessoas que estavam no local e o vídeo passou a circular nas redes sociais.

Pelas imagens, a ação teria sido praticada por três suspeitos. Dois deles chegam em uma motocicleta e um terceiro, que também estaria em outra moto, aparenta dar apoio ao crime.

Durante a abordagem, um dos criminosos, aparentemente armado, revistou a vítima, apalpando os bolsos da bermuda que ela usava em busca de objetos de valor. A vítima também aparentava estar de motocicleta, já que usava capacete no momento do assalto.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre o que foi roubado. Não se sabe se os criminosos levaram dinheiro sacado na agência bancária ou outros pertences da vítima.

A reportagem solicitou informações às polícias Militar e Civil para confirmar os detalhes da ocorrência, esclarecer se houve registro do caso e informar se os suspeitos já foram identificados.