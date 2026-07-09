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Polícia

Cavalos são supostamente abandonados em calçada de residência e preocupam moradores em Belém

O flagrante ocorreu na manhã desta quinta-feira (9)

O Liberal
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Cavalos são supostamente abandonados em calçada de residência e preocupam moradores em Belém. (Reprodução/ redes sociais)

Três cavalos foram supostamente abandonados na manhã desta quinta-feira (9) em frente a uma residência localizada na avenida Conselheiro Furtado, esquina com a José Bonifácio, na divisa entre os bairros do Guamá e de São Brás, em Belém.

A equipe de reportagem conversou com a proprietária do imóvel, Andreza Alves, que relatou ter sido surpreendida ao encontrar os animais em frente à casa. Segundo ela, não há informações sobre quem deixou os cavalos no local ou como eles chegaram até o endereço.

A moradora informou que os animais permaneceram em frente à residência durante boa parte da manhã e da tarde. Posteriormente, eles desapareceram, mas ela não soube dizer quem os retirou ou para onde foram levados.

Ainda de acordo com a moradora, esta foi a primeira vez que cavalos apareceram em frente à sua residência. No entanto, ela afirmou que vizinhos relataram ser comum a presença de animais soltos pelas ruas do Guamá. Uma amiga, que mora no bairro, disse que frequentemente vê cavalos circulando pela região e teme que eles provoquem acidentes de trânsito.

"Além do provável abandono, existe o risco de atropelamentos", destacou a moradora, ao relatar a preocupação com a segurança de motoristas, motociclistas e dos próprios animais.

As circunstâncias do suposto abandono ainda são desconhecidas. Até o momento, não há informações sobre os responsáveis pelos cavalos ou sobre o destino dos animais após deixarem o local.

A reportagem do Grupo Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Belém e com a Polícia Civil em busca de mais informações sobre o caso. Ainda não houve retorno. 

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