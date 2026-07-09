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Polícia

Jovem morre após receber descarga elétrica no Parque da Cidade, em Belém

Em nota, a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) lamentou a morte da vítima e informou que o espaço estará fechado para visitação na manhã desta quinta (9/7)

O Liberal
fonte

Parque da Cidade, em Belém. (Augusto Miranda / Agência Pará)

Um jovem, de identidade não revelada, morreu após receber uma descarga elétrica em uma das pistas de skate do Parque da Cidade, em Belém, na noite de quarta-feira (8/7). Em nota, a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) lamentou a morte e disse que o episódio ocorreu durante a chuva.

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Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados sobre o caso. Em uma dessas filmagens, é possível ver a vítima desacordada na grama perto da pista de skate conhecida como bowl, que tem formato de piscina. Ao fundo da filmagem, um homem comenta que, supostamente, o jovem não estaria andando de skate no local, mas brincando no espaço durante a chuva.

“Quando está chovendo, o pessoal não vem para cá de skate”, disse um homem. “Esse garoto não é do skate. Eles (o jovem e outras pessoas) estavam mergulhando no túnel”, comentou outro. Apesar das informações, nenhum posicionamento oficial detalhou como o jovem morreu.

A Secult comunicou ainda que o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros ao visitante ainda no espaço. Porém, ele não resistiu. A Policia Militar acompanhou a ocorrência.

A Secult ressaltou que acionou as autoridades competentes para apurar as circunstâncias do ocorrido e que está prestando todo o apoio e suporte à família do jovem. Com relação ao Parque da Cidade, a Secretaria comunicou que o espaço estará fechado para visitação na manhã desta quinta (9/7).

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Científica e Civil com mais detalhes do ocorrido. A reportagem aguarda retorno.

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