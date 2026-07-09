Jovem morre após receber descarga elétrica no Parque da Cidade, em Belém

Um jovem, de identidade não revelada, morreu após receber uma descarga elétrica em uma das pistas de skate do Parque da Cidade, em Belém, na noite de quarta-feira (8/7). Em nota, a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) lamentou a morte e disse que o episódio ocorreu durante a chuva.

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Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados sobre o caso. Em uma dessas filmagens, é possível ver a vítima desacordada na grama perto da pista de skate conhecida como bowl, que tem formato de piscina. Ao fundo da filmagem, um homem comenta que, supostamente, o jovem não estaria andando de skate no local, mas brincando no espaço durante a chuva.

“Quando está chovendo, o pessoal não vem para cá de skate”, disse um homem. “Esse garoto não é do skate. Eles (o jovem e outras pessoas) estavam mergulhando no túnel”, comentou outro. Apesar das informações, nenhum posicionamento oficial detalhou como o jovem morreu.

A Secult comunicou ainda que o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros ao visitante ainda no espaço. Porém, ele não resistiu. A Policia Militar acompanhou a ocorrência.

A Secult ressaltou que acionou as autoridades competentes para apurar as circunstâncias do ocorrido e que está prestando todo o apoio e suporte à família do jovem. Com relação ao Parque da Cidade, a Secretaria comunicou que o espaço estará fechado para visitação na manhã desta quinta (9/7).

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Científica e Civil com mais detalhes do ocorrido. A reportagem aguarda retorno.