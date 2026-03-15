Trabalhador morre por descarga elétrica durante serviço de instalação de placas em Breu Branco

Um homem morreu na manhã do último sábado (14), em um grave acidente de trabalho, nas margens da rodovia PA-263, na saída do município de Breu Branco, no sentido Tucuruí, no sudeste do Pará. A vítima identificada como Jhonatan Oliveira, de aproximadamente 30 anos, era natural de Belém.

De acordo com informações preliminares, no momento em que a equipe realizava o levantamento de uma estrutura metálica para fixação de uma placa, o equipamento encostou na rede de alta tensão que passa sobre a via.

No momento em que placa encostou na rede elétrica, Jhonatan segurava a base da estrutura e recebeu uma forte descarga elétrica. O trabalhador morreu no local, antes da chegada do socorro. Segundo o portal 24 Horas News, Jhonatan atuava como prestador de serviços da empresa BF Sinalização Semafórica, responsável pela instalação de placas de sinalização ao longo da rodovia.

Outros funcionários, que estavam trabalhando na instalação, presenciaram o acidente e ficaram bastante abalados com a situação. As circunstâncias do acidente de trabalho que levou ao óbito devem ser apuradas pela Polícia Civil.