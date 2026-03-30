Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

PC prende homem que deixou fio elétrico no chão e eletrocutou criança que brincava no Marajó

A menina estava brincando nas proximidades da residência, momento em que caiu de costas sobre o fio e sofreu descarga elétrica

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o suspeito detido ao lado de um policial civil. (Foto: Divulgação | Ascom PCPA)

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante por suspeita de ocasionar a morte de uma criança de 9 anos por negligência dele em Anajás, no Marajó. De acordo com a Polícia Civil, os vizinhos já haviam alertado o investigado diversas vezes sobre um fio de rede elétrica que permanecia exposto no chão, sem que fossem tomadas providências. A menina estava brincando nas proximidades da residência, momento em que caiu de costas sobre o fio e sofreu descarga elétrica. O caso ocorreu na última sexta (27/3), mas só foi divulgado pelas autoridades nesta segunda-feira (30/3).

Segundo a PC, o homem presenciou a situação, porém não prestou socorro imediato, deslocando-se até o poste situado nas proximidades do local para desligar a rede elétrica, retornando em seguida até a vítima. Ao ser desligada a energia, a criança ainda apresentava sinais de respiração, sendo levada até a Unidade de Pronto Atendimento.

Na admissão do hospital, foi constatado que a criança foi encontrada em parada cardiorrespiratória. Mesmo com as manobras de ressuscitação, ela não resistiu e morreu.

A equipe policial foi até o endereço do suspeito, momento em que ele foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Anajás para a adoção dos trâmites cabíveis. O homem permanece à disposição da Justiça. Ele responderá pelo crime de homicídio com dolo eventual.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

pc prende homem

deixou fio elétrico

eletrocutou criança

brincava

marajó
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Colisão entre carro e moto termina com homem morto em Breu Branco

O condutor da moto morreu no local, enquanto o motorista do carro sofreu ferimentos leves

30.03.26 14h44

POLÍCIA

PC prende homem que deixou fio elétrico no chão e eletrocutou criança que brincava no Marajó

A menina estava brincando nas proximidades da residência, momento em que caiu de costas sobre o fio e sofreu descarga elétrica

30.03.26 13h38

INVESTIGAÇÃO

Suspeito de estupro de vulnerável é agredido por moradores e detido pela PM em Belém

O caso foi registrado na manhã desta segunda-feira (30)

30.03.26 12h57

HOMICÍDIO

‘Baixinho’ é morto a tiros em frente da própria casa em Paragominas

O homicídio foi registrado na noite de domingo (29), no bairro Açaizal

30.03.26 12h32

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ABSURDO

Trecho de processo revela como agia Bruno Mafra em caso de estupro de vulnerável

Documento detalha relatos de abusos desde a infância e dinâmica descrita pelas vítimas

27.03.26 23h40

PRESO

Justiça mantém prisão preventiva de suspeito de atropelar e matar criança em Abaetetuba

Decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada neste domingo (29), em Belém

30.03.26 10h52

MAUS-TRATOS

Motorista é flagrado arrastando cachorro por ruas de Redenção, no sudeste paraense

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma caminhonete modelo Toyota Hilux envolvida na ação

30.03.26 12h21

TRISTE!

Duas pessoas morrem após fio de alta tensão encostar em um caminhão em Marabá

O grave acidente ocorreu na tarde de domingo (29)

30.03.26 9h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda