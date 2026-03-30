PC prende homem que deixou fio elétrico no chão e eletrocutou criança que brincava no Marajó

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante por suspeita de ocasionar a morte de uma criança de 9 anos por negligência dele em Anajás, no Marajó. De acordo com a Polícia Civil, os vizinhos já haviam alertado o investigado diversas vezes sobre um fio de rede elétrica que permanecia exposto no chão, sem que fossem tomadas providências. A menina estava brincando nas proximidades da residência, momento em que caiu de costas sobre o fio e sofreu descarga elétrica. O caso ocorreu na última sexta (27/3), mas só foi divulgado pelas autoridades nesta segunda-feira (30/3).

Segundo a PC, o homem presenciou a situação, porém não prestou socorro imediato, deslocando-se até o poste situado nas proximidades do local para desligar a rede elétrica, retornando em seguida até a vítima. Ao ser desligada a energia, a criança ainda apresentava sinais de respiração, sendo levada até a Unidade de Pronto Atendimento.

Na admissão do hospital, foi constatado que a criança foi encontrada em parada cardiorrespiratória. Mesmo com as manobras de ressuscitação, ela não resistiu e morreu.

A equipe policial foi até o endereço do suspeito, momento em que ele foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Anajás para a adoção dos trâmites cabíveis. O homem permanece à disposição da Justiça. Ele responderá pelo crime de homicídio com dolo eventual.