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Polícia

Homem é preso após tentar matar colega de alojamento ao cobrar dívida de R$ 200 em Novo Progresso

O suspeito teria pegado uma faca, durante um desentendimento, e atingido a vítima quatro vezes

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o suspeito preso de costas. (Foto: Reprodução | Giro Portal)

Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira (9/7), suspeito de tentar matar um colega de alojamento a facadas em Novo Progresso, no sudoeste do Pará. O caso teria ocorrido após uma discussão motivada pela cobrança de uma dívida de R$ 200.

Segundo o Giro Portal, a Polícia Militar informou que foi acionada por volta de 1h30 para atender a uma ocorrência de lesão corporal por arma branca. A vítima, que não teve o nome revelado, deu entrada com ferimentos no Hospital Municipal.

Na unidade de saúde, os militares encontraram o suspeito também recebendo atendimento médico. Ele apresentava quatro perfurações provocadas por arma branca, sendo duas na região do tórax, uma no braço e outra na coxa. Segundo a equipe médica, apesar dos ferimentos, a vítima não corria risco iminente de morte, conforme o Giro Portal.

Para a polícia, a vítima relatou que mora temporariamente em um alojamento de uma empresa no bairro Cristo Rei e divide o mesmo quarto com o suspeito. Ainda segundo o relato, ele teria cobrado uma dívida de R$ 200, momento em que os dois iniciaram uma discussão.

Durante o desentendimento, o suspeito teria pegado uma faca e atingido a vítima quatro vezes. Após o crime, ele fugiu do local. A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu e encaminhada ao Hospital Municipal.

Os policiais foram até o alojamento, mas não encontraram o suspeito. As buscas continuaram e ele foi localizado no pátio da empresa, às margens da BR-163, na saída da cidade sentido Mato Grosso.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o ocorrido. Em nota, a instituição confirmou que o suspeito foi apresentado pela Polícia Militar à Delegacia de Novo Progresso, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Ele se encontra à disposição da Justiça.

 

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