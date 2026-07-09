Homem é morto a tiros após suposto desentendimento por negociação de espingarda em Parauapebas

Paulo Noriano Santos Júnior, de 41 anos, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (8), na Vila Três Voltas, zona rural de Parauapebas, no sudeste do Pará. O suspeito do crime fugiu após os disparos e, até o momento, não foi localizado.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 22h para atender à ocorrência. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima caída no chão, já sem sinais vitais.

Segundo testemunhas, o principal suspeito é um homem conhecido pelo apelido de "França". As informações preliminares indicam que o homicídio pode ter sido motivado por um desentendimento durante a negociação de uma espingarda.

Ainda conforme os relatos, Paulo estava em uma oficina durante a tarde quando o suspeito chegou ao local e o chamou para conversar do lado de fora. Instantes depois, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo.

Após o crime, equipes da Polícia Militar realizaram buscas na região, mas o suspeito não foi encontrado. A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil e da Polícia Científica, responsáveis pela perícia e remoção do corpo.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do homicídio, esclarecer a motivação do crime e localizar o autor dos disparos.