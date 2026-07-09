‘Shurek’: Suspeito de integrar organização criminosa morre após confronto com a Rotam em Belém

Cristiano Costa dos Santos, conhecido pelo apelido de "Shurek", morreu após um confronto com equipes da Ronda Tática Metropolitana (Rotam), da Polícia Militar, durante uma ação realizada na última quarta-feira (8), no bairro da Condor, em Belém.

Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam uma denúncia de que um homem armado estaria comercializando drogas em uma residência localizada na passagem Bom Jesus. Ao chegarem ao endereço, o suspeito teria percebido a aproximação da equipe e efetuado disparos contra os policiais, que reagiram à agressão.

Cristiano foi baleado durante o confronto, chegou a ser socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal do Guamá, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda conforme a PM, o homem era monitorado pelas forças de segurança e era apontado como integrante de uma organização criminosa com atuação na capital paraense.

Durante a ocorrência, os policiais apreenderam uma pistola Taurus calibre 9 mm, com 10 munições, além de entorpecentes. O material foi encaminhado à Seccional da Cremação, onde foram realizados os procedimentos legais.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Seccional da Cremação. A polícia confirmou que o suspeito morreu após confronto com a Polícia Militar e que as circunstâncias da ocorrência serão apuradas.