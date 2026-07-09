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Polícia

Belém: adolescente levou descarga elétrica ao pisar em pista de skate do Parque da Cidade, diz irmã

Até o momento, as autoridades não detalharam o que ocasionou a morte de Kelvin Riquelme Paixão da Rocha, de 16 anos

O Liberal
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A imagem em destaque mostra a família de Kelvin Riquelme Paixão da Rocha, de 16 anos, aguarda a liberação do corpo do Instituto Médico Legal (IML) nesta quinta-feira (9/7), em Belém. (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

A família de Kelvin Riquelme Paixão da Rocha, de 16 anos, aguardava a liberação do corpo do Instituto Médico Legal (IML) nesta quinta-feira (9/7), em Belém. O jovem morreu após receber uma descarga elétrica em uma das pistas de skate do Parque da Cidade, na noite de quarta-feira (8/7).  Segundo os parentes, ele brincava na quadra de futebol do espaço e, na hora de voltar para casa, passou pela pista de skate e levou a descarga. A liberação foi feita pela Polícia Científica por volta das 11h50.

Jhullyelen da Rocha, 25 anos, irmã de Kevin, contou que os parentes descobriram o caso depois que um amigo do irmão, que tinha o costume de chamá-lo para jogar bola, informou. Segundo ela, o adolescente estava com outros três jovens da mesma faixa etária. Além de Kevin, nenhum outro garoto se feriu.

image A imagem em destaque mostra Jhullyelen da Rocha, 25 anos, irmã de Kevin. (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

“Eu conversei com os pais (do menino) e eles falaram que os amigos que estavam ao redor já iam sair. Então, ele (Kevin) foi passar pela área do skate. E, a partir do momento em que ele pisou, levou a descarga elétrica. Eles (amigos) saíram para avisar os seguranças, que não mandaram um responsável do Parque noticiar a família. Foram os amigos dele que avisaram lá em casa”, contou.

A irmã de Kevin acrescentou que, junto com o pai e marido, foi a primeira familiar a ir até o local para saber o que tinha acontecido. “Eles jogaram futebol à tarde e ficaram passeando pelo parque. Na hora de ir embora, ele resolveu passar pela área de skate. Ele foi o primeiro a pisar lá. Ele era o caçula, o príncipe da casa. Agora somos duas irmãs", acrescentou Jhullyelen.

A família informou que o velório está previsto para ser realizado na Capela São Sebastião, no bairro da Sacramenta. Até as 11h, os parentes aguardavam retorno da funerária para definir o horário da celebração póstuma. Com relação ao sepultamento, até o fim da manhã o local não havia sido confirmado.

O que diz a Secult?

Em nota, a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) lamentou a morte e disse que o episódio ocorreu durante a chuva. A Secult comunicou ainda que o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros ao visitante ainda no espaço. Porém, ele não resistiu. A Polícia Militar acompanhou a ocorrência.

A Secult ressaltou que acionou as autoridades competentes para apurar as circunstâncias do ocorrido e que está prestando todo o apoio e suporte à família do jovem. Com relação ao Parque da Cidade, a Secretaria comunicou que o espaço estará fechado para visitação na manhã desta quinta (9/7).

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Científica e Civil com mais detalhes do ocorrido. A reportagem aguarda retorno.

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