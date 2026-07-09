Colisão entre motocicletas termina com morte de homem em Tucuruí

Jorge da Silva Brito morreu na madrugada desta quinta-feira (9/7) após a colisão entre duas motocicletas na avenida 31 de Março, no bairro Santa Isabel, em Tucuruí, no sudeste do Pará. Ele conduzia uma das motos envolvidas no sinistro. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo o portal Correio de Carajás, Jorge estava em uma Honda XLR branca, sem placa de identificação, quando bateu contra a moto conduzida por Tiago Sobrinho Barbosa, que se tratava de uma Yamaha Lander azul. Jorge morreu no local, enquanto o outro motociclista foi socorrido por equipes de emergência e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tucuruí, apresentando apenas escoriações leves.

Após ser acionada, a PC realizou os primeiros procedimentos no local e solicitou o apoio do Instituto Médico Legal (IML) para fazer a perícia e remoção do corpo da vítima do local do sinistro.

Tiago compareceu espontaneamente à 15ª Seccional de Polícia Civil. De acordo com o Correio, ele relatou aos policiais que realizava uma ultrapassagem quando Jorge da Silva teria iniciado uma conversão à esquerda sem sinalizar a manobra, o que provocou a colisão entre as motocicletas.

Em nota, a PC disse que as circunstâncias do acidente de trânsito são investigadas pela Seccional de Tucuruí. “Um homem morreu no local e uma segunda vítima foi encaminhada para atendimento médico. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, informou.