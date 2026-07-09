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Polícia

Acidente entre carretas e carro deixa dois mortos e interdita a PA-150, em Tailândia

Duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Municipal

O Liberal
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Acidente entre carretas e carro deixa dois mortos e interdita a PA-150, em Tailândia. (Reprodução/ redes sociais)

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta quinta-feira (9) deixou duas pessoas mortas e outras duas feridas na rodovia PA-150, no km 308, nas proximidades da Vila Aui-Açu, entre a zona urbana de Tailândia e o entroncamento com a PA-475, no nordeste do Pará.

Inicialmente, testemunhas que passavam pelo local relataram que pelo menos um homem e uma criança ficaram presos às ferragens dos veículos envolvidos. Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram o desespero de populares que tentavam prestar os primeiros socorros enquanto aguardavam a chegada das equipes de resgate.

Em nota, a concessionária Rota do Pará informou que o acidente envolveu duas carretas e um veículo de passeio. A empresa afirmou que foi acionada ainda pela manhã e mobilizou ambulância para atendimento às vítimas, guinchos para remoção dos veículos e equipes para sinalização da via e organização do tráfego. O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) também foi deslocado para atender à ocorrência.

De acordo com a concessionária, quatro pessoas foram vítimas do acidente. Duas morreram ainda no local da colisão e outras duas foram resgatadas com vida, sendo encaminhadas pela ambulância da Rota do Pará ao Hospital Municipal de Tailândia.

Em razão do acidente, a PA-150 permaneceu totalmente interditada para garantir a segurança das equipes de atendimento e dos motoristas. Até o momento, não há previsão para a liberação da rodovia.

As circunstâncias que provocaram a colisão serão investigadas pelas autoridades competentes. A Rota do Pará informou ainda que os usuários podem acompanhar informações sobre as condições da rodovia por meio da central de atendimento da concessionária, pelo telefone 0800 150 1150.

A concessionária também manifestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas e reforçou a importância do respeito às normas de trânsito para a prevenção de acidentes.

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