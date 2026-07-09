Dois homens são assassinados em casas próximas no bairro do Curuçambá, em Ananindeua

Dois homens foram assassinados na madrugada desta quinta-feira (9) no bairro do Curuçambá, em Ananindeua. O duplo homicídio ocorreu por volta das 3h, em residências diferentes, na rua Guedes, no conjunto Parque Daniel Reis. As circunstâncias dos crimes estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

As vítimas foram identificadas como Emerson Marcos Soares e Vinicius, conhecido pelo apelido de “Cérebro”. Ambos foram mortos em casas diferentes, em uma curta distância entre os imóveis. A pouca distância entre os homicídios levanta a suspeita de que as execuções tenham relação entre si.

Agentes de segurança da polícias Militar (PM) e Civil (PC) estiveram no local, isolaram as áreas e realizaram os primeiros levantamentos. Os corpos foram removidos pela Polícia Científica do Estado do Pará (PCI-PA). As investigações buscam esclarecer a motivação dos assassinatos e identificar os responsáveis pelo duplo homicídio.

A Polícia Civil (PC) informou, por meio de nota, que "as circunstâncias e autoria dos homicídios são apuradas pela Seccional Urbana do Paar. Informações preliminares indicam a possibilidade de que os mesmos autores praticaram os dois crimes. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações". O órgão reforçou que informações podem ser repassadas pelo número 181. O sigilo é garantido.