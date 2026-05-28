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Polícia

Incêndio atinge casas em vila no bairro do Guamá, em Belém

O caso foi registrado na manhã desta quinta-feira (28)

O Liberal
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Incêndio atinge casas em vila no bairro do Guamá, em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Um incêndio atingiu ao menos dois imóveis localizados em uma vila de casas no bairro do Guamá, em Belém, na manhã desta quinta-feira (28). O caso foi registrado na rua Caraparu, esquina com a travessa Liberato de Castro. Não há informações oficiais sobre feridos.

De acordo com informações de moradores, o fogo começou por volta das 8h e rapidamente se espalhou pelos imóveis, provocando intensa fumaça que podia ser vista de ruas distantes da área atingida. Por se tratar de uma vila estreita e de difícil acesso, houve correria e preocupação entre a população.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o desespero de pessoas tentando deixar o local enquanto as chamas consumiam a residência. A Polícia Militar esteve no local para isolar a área e afastar curiosos, para facilitar o trabalho das equipes de emergência. As causas do incêndio deverão ser apuradas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso ao Corpo de Bombeiros e aguarda o retorno.

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