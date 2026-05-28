Incêndio atinge casas em vila no bairro do Guamá, em Belém

Um incêndio atingiu ao menos dois imóveis localizados em uma vila de casas no bairro do Guamá, em Belém, na manhã desta quinta-feira (28). O caso foi registrado na rua Caraparu, esquina com a travessa Liberato de Castro. Não há informações oficiais sobre feridos.

De acordo com informações de moradores, o fogo começou por volta das 8h e rapidamente se espalhou pelos imóveis, provocando intensa fumaça que podia ser vista de ruas distantes da área atingida. Por se tratar de uma vila estreita e de difícil acesso, houve correria e preocupação entre a população.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o desespero de pessoas tentando deixar o local enquanto as chamas consumiam a residência. A Polícia Militar esteve no local para isolar a área e afastar curiosos, para facilitar o trabalho das equipes de emergência. As causas do incêndio deverão ser apuradas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso ao Corpo de Bombeiros e aguarda o retorno.