Suspeito de furto de moto morre após confronto com a PM em área de mata em Parauapebas

Um homem ainda sem identificação oficial morreu após uma troca de tiros com policiais militares em uma área de mata de Parauapebas, no sudeste do Pará, na tarde de quarta-feira (27). Segundo as informações policiais, ele era apontado como suspeito de participar do furto de uma motocicleta ocorrido horas antes, nas proximidades de um shopping da cidade. Um segundo suspeito foi preso durante a ação.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes do Grupamento de Prevenção Ativa (GPA) realizavam rondas no Bairro Cidade Jardim por volta do meio-dia, quando receberam, via Centro de Controle e Operações (CCO), a denúncia de que dois suspeitos haviam acabado de furtar uma motocicleta.

Testemunhas relataram as características dos envolvidos, informando que ambos usavam camisetas pretas e que um deles possuía tatuagens nos braços. Com base nas informações repassadas, os militares iniciaram buscas pela região.

Durante o patrulhamento, os suspeitos foram localizados trafegando em duas motocicletas nas proximidades da rotatória do Bairro Nova Carajás, na Rodovia PA-275. Conforme a PM, ao perceberem a aproximação da viatura, os policiais ordenaram a parada dos condutores.

Ainda de acordo com a corporação, um dos suspeitos obedeceu à ordem e se rendeu no local. Já o outro teria tentado sacar uma arma de fogo, momento em que houve disparos. Mesmo após os tiros, o homem conseguiu fugir em direção ao município de Curionópolis.

No local da abordagem, os policiais prenderam um dos suspeitos e recuperaram uma motocicleta Honda CG 160 Fan vermelha, que havia sido furtada pouco antes. O suspeito foi mantido sob custódia enquanto outras equipes seguiram em diligências para localizar o segundo envolvido.

Intervenção

As buscas avançaram para uma área rural, onde os policiais encontraram marcas de pneus que levavam até uma região de mata fechada. Durante as incursões, a equipe localizou uma motocicleta Honda CG 150 Titan cinza, utilizada pelo suspeito que havia fugido.

Segundo a PM, foi montado um cerco policial na área. Após algum tempo de buscas na vegetação, os agentes encontraram o suspeito armado. Os policiais afirmam que deram ordem para que ele soltasse o revólver, mas o homem teria atirado contra a equipe, dando início ao confronto. O suspeito foi baleado e, com ele, os militares apreenderam um revólver calibre .32 com cinco munições deflagradas e uma intacta.

Ainda conforme a polícia, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas, devido à dificuldade de acesso na zona rural, o homem foi socorrido na própria viatura e levado ao Hospital Geral de Parauapebas. Ele não resistiu aos ferimentos.

O caso foi encaminhado para a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil. A vítima do furto compareceu à delegacia e relatou que havia deixado a motocicleta estacionada em frente ao shopping, mas o veículo não estava mais no local quando retornou. O suspeito preso ficará à disposição da Justiça.