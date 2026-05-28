Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de furto de moto morre após confronto com a PM em área de mata em Parauapebas

O caso foi registrado na tarde de quarta-feira (27).

O Liberal
fonte

Suspeito de furto de moto morre após confronto com a PM em área de mata em Parauapebas. (Foto: Correio de Carajás)

Um homem ainda sem identificação oficial morreu após uma troca de tiros com policiais militares em uma área de mata de Parauapebas, no sudeste do Pará, na tarde de quarta-feira (27). Segundo as informações policiais, ele era apontado como suspeito de participar do furto de uma motocicleta ocorrido horas antes, nas proximidades de um shopping da cidade. Um segundo suspeito foi preso durante a ação.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes do Grupamento de Prevenção Ativa (GPA) realizavam rondas no Bairro Cidade Jardim por volta do meio-dia, quando receberam, via Centro de Controle e Operações (CCO), a denúncia de que dois suspeitos haviam acabado de furtar uma motocicleta.

Testemunhas relataram as características dos envolvidos, informando que ambos usavam camisetas pretas e que um deles possuía tatuagens nos braços. Com base nas informações repassadas, os militares iniciaram buscas pela região.

Durante o patrulhamento, os suspeitos foram localizados trafegando em duas motocicletas nas proximidades da rotatória do Bairro Nova Carajás, na Rodovia PA-275. Conforme a PM, ao perceberem a aproximação da viatura, os policiais ordenaram a parada dos condutores.

Ainda de acordo com a corporação, um dos suspeitos obedeceu à ordem e se rendeu no local. Já o outro teria tentado sacar uma arma de fogo, momento em que houve disparos. Mesmo após os tiros, o homem conseguiu fugir em direção ao município de Curionópolis.

No local da abordagem, os policiais prenderam um dos suspeitos e recuperaram uma motocicleta Honda CG 160 Fan vermelha, que havia sido furtada pouco antes. O suspeito foi mantido sob custódia enquanto outras equipes seguiram em diligências para localizar o segundo envolvido.

Intervenção

As buscas avançaram para uma área rural, onde os policiais encontraram marcas de pneus que levavam até uma região de mata fechada. Durante as incursões, a equipe localizou uma motocicleta Honda CG 150 Titan cinza, utilizada pelo suspeito que havia fugido.

Segundo a PM, foi montado um cerco policial na área. Após algum tempo de buscas na vegetação, os agentes encontraram o suspeito armado. Os policiais afirmam que deram ordem para que ele soltasse o revólver, mas o homem teria atirado contra a equipe, dando início ao confronto. O suspeito foi baleado e, com ele, os militares apreenderam um revólver calibre .32 com cinco munições deflagradas e uma intacta.

Ainda conforme a polícia, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas, devido à dificuldade de acesso na zona rural, o homem foi socorrido na própria viatura e levado ao Hospital Geral de Parauapebas. Ele não resistiu aos ferimentos.

O caso foi encaminhado para a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil. A vítima do furto compareceu à delegacia e relatou que havia deixado a motocicleta estacionada em frente ao shopping, mas o veículo não estava mais no local quando retornou. O suspeito preso ficará à disposição da Justiça.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

intervenção policial com morte

troca de tiros com a pm
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INTERVENÇÃO POLICIAL

Dois suspeitos morrem após troca de tiros com a polícia em Tomé-Açu

A intervenção foi registrada na madrugada de quarta-feira (27).

28.05.26 10h12

INTERVENÇÃO POLICIAL

Suspeito de furto de moto morre após confronto com a PM em área de mata em Parauapebas

O caso foi registrado na tarde de quarta-feira (27).

28.05.26 9h35

INCÊNDIO

Incêndio atinge casas em vila no bairro do Guamá, em Belém

O caso foi registrado na manhã desta quinta-feira (28)

28.05.26 8h43

ACIDENTE

Motociclista cai em buraco na avenida Nazaré em Belém

Imagens mostram o momento em que pedestres socorrem o rapaz e tiram a moto de dentro da cratera

27.05.26 19h42

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INCÊNDIO

Incêndio atinge casas em vila no bairro do Guamá, em Belém

O caso foi registrado na manhã desta quinta-feira (28)

28.05.26 8h43

ACIDENTE

Motociclista cai em buraco na avenida Nazaré em Belém

Imagens mostram o momento em que pedestres socorrem o rapaz e tiram a moto de dentro da cratera

27.05.26 19h42

ESTELIONATO

Polícia Civil deflagra operação contra grupo suspeito de aplicar ‘golpe do amor’ em idosa

A vítima, de 71 anos, teve prejuízo aproximado de R$ 300 mil após acreditar que mantinha um relacionamento amoroso com um suposto ator internacional

27.05.26 18h47

INTERVENÇÃO POLICIAL

Suspeito de furto de moto morre após confronto com a PM em área de mata em Parauapebas

O caso foi registrado na tarde de quarta-feira (27).

28.05.26 9h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda