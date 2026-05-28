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Polícia

Dois suspeitos morrem após troca de tiros com a polícia em Tomé-Açu

A intervenção foi registrada na madrugada de quarta-feira (27).

O Liberal
fonte

Imagem meramente ilustrativa (O Liberal / Arquivo)

Um homem e um adolescente de 17 anos morreram após uma troca de tiros com equipes das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM), da Polícia Militar, durante uma ação realizada no distrito de Quatro Bocas, em Tomé-Açu, nordeste do Pará. A intervenção foi registrada na madrugada de quarta-feira (27). Os homens foram identificados como Railson Siqueira da Cunha, de 17 anos, e Marcelo de Abreu Silvestre, de 28 anos.

De acordo com informações da Polícia Militar, as guarnições faziam patrulhamento na região quando receberam denúncias sobre a presença de dois suspeitos armados em uma vila de kitnets localizada no distrito.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais afirmam que foram recebidos a tiros pelos suspeitos. Ainda segundo a corporação, os homens correram para dentro dos imóveis após os primeiros disparos, o que levou os agentes a montarem um cerco no local.

Durante as buscas nos kitnets, houve novo confronto. Conforme a versão apresentada pela Rotam, os suspeitos continuaram apontando armas em direção aos policiais e acabaram baleados durante a intervenção. Segundo a polícia, ambos possuíam antecedentes criminais relacionados a tráfico de drogas e tentativa de homicídio.

Após o confronto, os dois suspeitos chegaram a ser socorridos e encaminhados para atendimento médico, mas não resistiram aos ferimentos. Na ação, armas de fogo foram apreendidas pelas equipes policiais. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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intervenção policial com morte
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