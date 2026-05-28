Incêndio no Guamá deixa 17 pessoas prejudicadas, diz Defesa Civil de Belém

Ao todo, 17 pessoas foram afetadas pelo incêndio que atingiu uma vila de casas no bairro do Guamá, em Belém, na manhã desta quinta-feira (28). A informação foi confirmada pelo superintendente da Defesa Civil (DC) Municipal, Márcio Pereira, que acompanha a ocorrência no local. O incidente ocorreu na vila São Jorge, localizada na rua Caraparu, esquina com a travessa Liberato de Castro.

Segundo o representante da DC, cinco casas foram atingidas pelas chamas.

“Foram duas casas com perda total e duas casas parcialmente destruídas. Total de sete pessoas foram desalojadas e 10 pessoas foram desabrigadas”, afirmou.

De acordo com Márcio Pereira, uma moradora chegou a passar mal após o incêndio, mas recebeu atendimento e passa bem. “Teve uma senhora que teve um mal-estar, mas foi logo depois do incêndio, quando o fogo já tinha sido controlado. Ela tá bem, tá tudo tranquilo”, disse.

Ainda conforme o superintendente, a área foi isolada assim que as equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil chegaram ao local. “Tudo foi isolado para evitar que tivessem outros feridos. O Corpo de Bombeiros fez a extinção do fogo e também o rescaldo”, explicou.

Auxílio

Márcio Pereira informou que engenheiros da Defesa Civil realizam vistorias nos imóveis atingidos para emissão de laudos técnicos que serão encaminhados à Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem).

“Nosso engenheiro já está com as famílias providenciando o laudo. A equipe da prefeitura chegou também e está dando toda a assistência possível para essas famílias”, afirmou.

Segundo ele, o atendimento às vítimas ocorre por determinação da gestão municipal. “Vamos dar assistência para essas pessoas, vamos oferecer apoio total. Toda a equipe está mobilizada para acolher essas famílias”, declarou.

O superintendente também comentou sobre o gato de estimação que ficou ferido durante o incêndio. “Teve um gatinho, mas já está sob controle e com a família responsável”, concluiu.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que as chamas que atingiram os imóveis foram controladas, dois tiveram perda total e dois perda parcial. "A perícia foi solicitada e a Defesa Civil Municipal acionada", comunicou.

Ajuda

A Prefeitura de Belém, por meio da Defesa Civil Municipal, informou que prestou atendimento imediato às famílias atingidas pelo incêndio registrado na manhã desta quinta-feira (28), na rua Caraparu, esquina com a travessa Liberato de Castro, no bairro do Guamá.

"Ao todo, quatro imóveis foram atingidos pelas chamas, sendo dois completamente destruídos e outros dois parcialmente danificados. Uma pessoa sofreu queimaduras leves e recebeu atendimento médico no local.

As equipes da Defesa Civil Municipal realizaram o levantamento inicial dos danos e seguem acompanhando as famílias afetadas para emissão dos laudos técnicos e encaminhamentos necessários aos programas de assistência social do município.

Após a emissão do laudo final, as famílias poderão solicitar apoio da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), responsável pela política de assistência social de Belém. A partir da avaliação técnica realizada pela Fundação, poderão ser concedidos benefícios emergenciais destinados às famílias de baixa renda atingidas pela ocorrência, além de encaminhamentos à rede municipal de assistência social.

A Prefeitura de Belém segue acompanhando a situação e reforça que mantém atuação integrada entre os órgãos municipais para assegurar o atendimento necessário às famílias atingidas", diz a nota.