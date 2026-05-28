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Polícia

Incêndio no Guamá deixa 17 pessoas prejudicadas, diz Defesa Civil de Belém

As chamas consumiram totalmente duas casas e outras duas ficaram parcialmente queimadas

O Liberal
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Incêndio no bairro do Guamá deixa 17 pessoas afetadas, diz Defesa Civil de Belém (Foto: Cira Pinheiro / Especial para O Liberal)

Ao todo, 17 pessoas foram afetadas pelo incêndio que atingiu uma vila de casas no bairro do Guamá, em Belém, na manhã desta quinta-feira (28). A informação foi confirmada pelo superintendente da Defesa Civil (DC) Municipal, Márcio Pereira, que acompanha a ocorrência no local. O incidente ocorreu na vila São Jorge, localizada na rua Caraparu, esquina com a travessa Liberato de Castro.

Segundo o representante da DC, cinco casas foram atingidas pelas chamas.

“Foram duas casas com perda total e duas casas parcialmente destruídas. Total de sete pessoas foram desalojadas e 10 pessoas foram desabrigadas”, afirmou.

De acordo com Márcio Pereira, uma moradora chegou a passar mal após o incêndio, mas recebeu atendimento e passa bem. “Teve uma senhora que teve um mal-estar, mas foi logo depois do incêndio, quando o fogo já tinha sido controlado. Ela tá bem, tá tudo tranquilo”, disse.

Ainda conforme o superintendente, a área foi isolada assim que as equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil chegaram ao local. “Tudo foi isolado para evitar que tivessem outros feridos. O Corpo de Bombeiros fez a extinção do fogo e também o rescaldo”, explicou.

Auxílio

Márcio Pereira informou que engenheiros da Defesa Civil realizam vistorias nos imóveis atingidos para emissão de laudos técnicos que serão encaminhados à Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem).

“Nosso engenheiro já está com as famílias providenciando o laudo. A equipe da prefeitura chegou também e está dando toda a assistência possível para essas famílias”, afirmou.

Segundo ele, o atendimento às vítimas ocorre por determinação da gestão municipal. “Vamos dar assistência para essas pessoas, vamos oferecer apoio total. Toda a equipe está mobilizada para acolher essas famílias”, declarou.

O superintendente também comentou sobre o gato de estimação que ficou ferido durante o incêndio. “Teve um gatinho, mas já está sob controle e com a família responsável”, concluiu.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que as chamas que atingiram os imóveis foram controladas, dois tiveram perda total e dois perda parcial. "A perícia foi solicitada e a Defesa Civil Municipal acionada", comunicou.

Ajuda

A Prefeitura de Belém, por meio da Defesa Civil Municipal, informou que prestou atendimento imediato às famílias atingidas pelo incêndio registrado na manhã desta quinta-feira (28), na rua Caraparu, esquina com a travessa Liberato de Castro, no bairro do Guamá.

"Ao todo, quatro imóveis foram atingidos pelas chamas, sendo dois completamente destruídos e outros dois parcialmente danificados. Uma pessoa sofreu queimaduras leves e recebeu atendimento médico no local.

As equipes da Defesa Civil Municipal realizaram o levantamento inicial dos danos e seguem acompanhando as famílias afetadas para emissão dos laudos técnicos e encaminhamentos necessários aos programas de assistência social do município.

Após a emissão do laudo final, as famílias poderão solicitar apoio da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), responsável pela política de assistência social de Belém. A partir da avaliação técnica realizada pela Fundação, poderão ser concedidos benefícios emergenciais destinados às famílias de baixa renda atingidas pela ocorrência, além de encaminhamentos à rede municipal de assistência social.

A Prefeitura de Belém segue acompanhando a situação e reforça que mantém atuação integrada entre os órgãos municipais para assegurar o atendimento necessário às famílias atingidas", diz a nota.

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