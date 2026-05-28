Operação prende 11 mulheres suspeitas de integrar organização criminosa no Pará

Onze mulheres apontadas como integrantes de uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, extorsões e ataques contra agentes da segurança pública foram presas pela Polícia Federal nesta quinta-feira (28), no Pará. As prisões ocorreram em cumprimento a mandados deflagrados pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Pará (FICCO/PA), durante a 6ª fase da Operação Coalizão Pela Paz. As diligências foram realizadas simultaneamente nos municípios de Belém, Ananindeua, MaritubaAbaetetuba, Barcarena, Prainha, Redenção, Salinópolis, Bragança, Almeirim e Breves.

Segundo as investigações, as suspeitas exerciam funções de orientação, articulação e apoio dentro do grupo criminoso, considerado alvo das ações integradas das forças de segurança no estado. As prisões ocorreram durante o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

De acordo com a Ficco/PA, a operação faz parte do trabalho de enfrentamento às organizações criminosas que atuam no Pará, especialmente em crimes ligados ao tráfico de entorpecentes e ações violentas contra agentes públicos.

Com as prisões realizadas nesta nova etapa, a Operação Coalizão Pela Paz já contabiliza 151 mandados de prisão preventiva cumpridos desde o início das ações, em 31 de outubro de 2025.

A ofensiva contou com a atuação conjunta de unidades da Polícia Civil do Pará, incluindo o Núcleo de Inteligência Policial (NIP), Núcleos de Apoio à Investigação, Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), superintendências regionais e delegacias de diferentes municípios do estado. A Polícia Militar também deu apoio às diligências realizadas em Prainha.

A Ficco/PA é formada pela Polícia Federal, Polícia Civil do Pará e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), que atuam de forma integrada no combate às organizações criminosas.