Suspeito de homicídio, 'Japona' é encontrado morto no Marajó
Ele seria suspeito de assassinar Jeremias Moraes Pinheiro em 24 de maio, na danceteria Beira Rio, localizada no Igarapé Jutaí.
Arthu Lima Nascimento, conhecido como “Japona”, foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira (28), na zona rural de Anajás, no Arquipélago do Marajó. O corpo foi localizado às margens do Igarapé Jutaí, no rio Alto Anajás, após moradores acionarem equipes das polícias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros.
Segundo a Polícia Civil, os agentes foram até o local e confirmaram a identidade da vítima. O corpo apresentava marcas visíveis de ferimentos provocados por arma de fogo.
De acordo com a corporação, Arthu era apontado como o principal suspeito do homicídio de Jeremias Moraes Pinheiro, ocorrido no último dia 24 de maio em uma danceteria situada no município de Anajás. O crime aconteceu na danceteria Beira Rio, localizada no Igarapé Jutaí.
Até o momento, não há maiores detalhes sobre as circunstâncias da morte de Jeremias nem sobre a suposta participação de Arthu no caso.
A reportagem também apurou que Arthu Lima Nascimento estaria envolvido em um assalto à mão armada registrado em 23 de abril deste ano. A polícia, entretanto, não forneceu informações complementares sobre a ocorrência.
Em nota, a Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias e a autoria do homicídio de Arthu Lima Nascimento. Segundo a corporação, tanto a morte dele quanto o assassinato de Jeremias Moraes Pinheiro estão sendo investigados pela Delegacia de Anajás.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou posicionamento da Polícia Científica do Pará sobre o caso, mas não recebeu retorno até a publicação desta reportagem.
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