Suspeito de homicídio, 'Japona' é encontrado morto no Marajó

Arthu Lima Nascimento, conhecido como “Japona”, foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira (28), na zona rural de Anajás, no Arquipélago do Marajó. O corpo foi localizado às margens do Igarapé Jutaí, no rio Alto Anajás, após moradores acionarem equipes das polícias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros.

Segundo a Polícia Civil, os agentes foram até o local e confirmaram a identidade da vítima. O corpo apresentava marcas visíveis de ferimentos provocados por arma de fogo.

De acordo com a corporação, Arthu era apontado como o principal suspeito do homicídio de Jeremias Moraes Pinheiro, ocorrido no último dia 24 de maio em uma danceteria situada no município de Anajás. O crime aconteceu na danceteria Beira Rio, localizada no Igarapé Jutaí.

Até o momento, não há maiores detalhes sobre as circunstâncias da morte de Jeremias nem sobre a suposta participação de Arthu no caso.

A reportagem também apurou que Arthu Lima Nascimento estaria envolvido em um assalto à mão armada registrado em 23 de abril deste ano. A polícia, entretanto, não forneceu informações complementares sobre a ocorrência.

Em nota, a Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias e a autoria do homicídio de Arthu Lima Nascimento. Segundo a corporação, tanto a morte dele quanto o assassinato de Jeremias Moraes Pinheiro estão sendo investigados pela Delegacia de Anajás.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou posicionamento da Polícia Científica do Pará sobre o caso, mas não recebeu retorno até a publicação desta reportagem.