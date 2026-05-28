Homem é preso suspeito de tentar matar ex-companheira após término do relacionamento em Belém

Um homem foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (28/5), em Ananindeua, na Grande Belém, suspeito de tentar matar a ex-companheira a facadas. Segundo a PC, o crime ocorreu em outubro de 2025, na capital paraense, quando o investigado, inconformado com o término do relacionamento, perseguiu e abordou a vítima em via pública e, em seguida, proferiu ameaças com uma arma branca e atacou-a com múltiplos golpes. A agressão só terminou quando outras pessoas intervieram.

As investigações da Polícia Civil apontaram que a mulher precisou ser submetida a atendimento de urgência, permaneceu internada por três dias e realizou procedimento cirúrgico em razão das lesões sofridas nos dedos e punho esquerdo. Conforme a PC, as diligências também revelaram histórico de comportamento possessivo, perseguições e ameaças por parte do investigado depois do término do relacionamento com a vítima.

Após buscas pelo suspeito, a equipe da Delegacia de Enfrentamento ao Feminicídio (DEFEM), com apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), o localizou e o deteve. Ele foi conduzido à unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de lesão corporal. Posteriormente, ele foi recolhido à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), onde permanecerá à disposição da Justiça para responder pelo crime de tentativa de feminicídio.