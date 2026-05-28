Homem é assassinado com tiros na cabeça dentro de casa em Marabá

Ademir Sampaio, de idade não divulgada, foi morto a tiros na madrugada de quarta-feira (27/5) dentro de casa, que fica na Folha 1, em Marabá, no sudeste do Pará. Os disparos atingiram a cabeça da vítima. As circunstâncias do homicídio ainda são desconhecidas.

Segundo o portal Correio de Carajás, a equipe da Delegacia de Homicídios (DH), da Polícia Civil, esteve no local. De acordo com o relatório, o corpo do homem foi encontrado por volta das 8 horas.

Informações preliminares levantadas pela Polícia Civil indicam que a vítima estava sozinha na residência no momento em que foi alvejada, ainda conforme o Correio. Porém, as autoridades ainda tentam descobrir a identidade do autor do crime e as motivações que levaram ao assassinato de Ademir.

A Polícia Científica também esteve no local para realizar a perícia, enquanto o Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo e os procedimentos de necropsia. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda resposta.