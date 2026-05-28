Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de tentar matar vigilante morre após confronto com a polícia em Dom Eliseu

A Polícia Militar informou em nota que o suspeito apontou uma arma de fogo contra as equipes policiais e foi baleado

O Liberal

Um homem, que não teve o nome divulgado, morreu após confronto com a polícia na quarta-feira (27/5), no bairro Bom Jesus, em Dom Eliseu, no nordeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, o episódio ocorreu em uma operação integrada com a Polícia Militar relacionada à investigação de uma tentativa de homicídio contra um vigilante registrada no município.

A PM informou em nota que o suspeito apontou uma arma de fogo contra as equipes policiais e foi baleado. Ele chegou a ser socorrido à UPA, mas não resistiu aos ferimentos.

Na ocorrência, foram apreendidas armas, munições, entorpecentes, aparelhos celulares e uma balança de precisão. Todo o material foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Já a PC disse, também por meio de nota, que o caso segue em investigação. “Foi apreendida uma arma de fogo calibre .28, um revólver calibre .38, munições, substâncias semelhantes à maconha e cocaína, além de outros materiais”, afirmou a instituição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

suspeito de tentar matar

vigilante

morre após confronto

dom eliseu
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito de tentar matar vigilante morre após confronto com a polícia em Dom Eliseu

A Polícia Militar informou em nota que o suspeito apontou uma arma de fogo contra as equipes policiais e foi baleado

28.05.26 16h29

POLÍCIA

Homem é preso suspeito de tentar matar ex-companheira após término do relacionamento em Belém

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu em outubro de 2025, na capital paraense, quando o investigado, inconformado com o término do relacionamento, perseguiu e abordou a vítima em via pública

28.05.26 15h27

INVESTIGAÇÃO

Homem é investigado por suspeita de abuso sexual contra menina de 11 anos em Abaetetuba

Até quinta-feira (28), o suspeito não havia sido localizado

28.05.26 12h38

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Operação prende 11 mulheres suspeitas de integrar organização criminosa no Pará

As diligências foram realizadas simultaneamente nos municípios de Belém, Ananindeua, MaritubaAbaetetuba, Barcarena, Prainha, Redenção, Salinópolis, Bragança, Almeirim e Breves.

28.05.26 12h14

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Homem é investigado por suspeita de abuso sexual contra menina de 11 anos em Abaetetuba

Até quinta-feira (28), o suspeito não havia sido localizado

28.05.26 12h38

INCÊNDIO

Incêndio atinge casas em vila no bairro do Guamá, em Belém

O caso foi registrado na manhã desta quinta-feira (28)

28.05.26 8h43

POLÍCIA

Homem é preso suspeito de tentar matar ex-companheira após término do relacionamento em Belém

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu em outubro de 2025, na capital paraense, quando o investigado, inconformado com o término do relacionamento, perseguiu e abordou a vítima em via pública

28.05.26 15h27

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Operação prende 11 mulheres suspeitas de integrar organização criminosa no Pará

As diligências foram realizadas simultaneamente nos municípios de Belém, Ananindeua, MaritubaAbaetetuba, Barcarena, Prainha, Redenção, Salinópolis, Bragança, Almeirim e Breves.

28.05.26 12h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda