Suspeito de tentar matar vigilante morre após confronto com a polícia em Dom Eliseu

Um homem, que não teve o nome divulgado, morreu após confronto com a polícia na quarta-feira (27/5), no bairro Bom Jesus, em Dom Eliseu, no nordeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, o episódio ocorreu em uma operação integrada com a Polícia Militar relacionada à investigação de uma tentativa de homicídio contra um vigilante registrada no município.

A PM informou em nota que o suspeito apontou uma arma de fogo contra as equipes policiais e foi baleado. Ele chegou a ser socorrido à UPA, mas não resistiu aos ferimentos.

Na ocorrência, foram apreendidas armas, munições, entorpecentes, aparelhos celulares e uma balança de precisão. Todo o material foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Já a PC disse, também por meio de nota, que o caso segue em investigação. “Foi apreendida uma arma de fogo calibre .28, um revólver calibre .38, munições, substâncias semelhantes à maconha e cocaína, além de outros materiais”, afirmou a instituição.