Falso entregador invade residência e assalta morador em Icoaraci

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um homem se passa por entregador de encomendas para cometer um assalto dentro de uma residência em Icoaraci, distrito de Belém. O caso ocorreu na manhã do último sábado (30) e foi registrado por câmeras de segurança instaladas no imóvel.

As imagens mostram o suspeito chegando ao local em uma motocicleta. Para não levantar suspeitas, ele carrega uma caixa de papelão, simulando a entrega de uma encomenda. Em seguida, permanece por alguns instantes em frente à residência mexendo no celular, como se estivesse confirmando o endereço ou realizando algum procedimento relacionado à suposta entrega.

Pouco depois, o homem se aproxima do portão e se apresenta como entregador. Quando a vítima abre a entrada da casa para receber a encomenda, o suspeito saca uma arma de fogo, aponta o armamento para o morador e anuncia o assalto. Em seguida, ele invade o imóvel e rende a vítima.

Sob ameaça, o morador entrega alguns pertences pessoais ao criminoso, entre eles um relógio e um cordão. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança da residência.

O vídeo passou a ser compartilhado em grupos de mensagens e redes sociais, chamando a atenção pela estratégia utilizada pelo suspeito para enganar a vítima e facilitar a ação criminosa.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a identificação ou prisão do suspeito. Também não há informações sobre a recuperação dos objetos roubados.