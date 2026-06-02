Nove investigados por tráfico de drogas são presos no Pará e Paraná

Nove pessoas foram presas pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (02), suspeitas de envolvimento com uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. As prisões ocorreram no âmbito da operação "Instructus", que cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em cidades do Pará e também do estado do Paraná.

As prisões no Pará aconteceram nas cidades de Belém, Ananindeua, Marituba, Santa Maria do Pará, Abaetetuba, Santa Izabel do Pará e Placas. Outras duas pessoas foram presas em Maringá e Medianeira, no Paraná. A ação foi realizada por meio da Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC) e do Grupo de Trabalho de Facções Criminosas (GTF), vinculado ao Núcleo de Inteligência Policial (NIP).

Segundo o delegado Davi Cordeiro, diretor da DENARC, o foco da operação eram integrantes que exercem a função de fornecedores de drogas no Estado do Pará. “Várias equipes policiais estão nas ruas ainda e, até o momento, conseguimos efetuar nove prisões. Um dos alvos foi flagrado em posse de uma arma de fogo do tipo pistola, que é patrimônio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), razão pela qual ele também recebeu voz de prisão em flagrante delito pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, além de ter seu mandado de prisão preventiva cumprido”, contou.

Os presos foram submetidos aos procedimentos legais cabíveis e encaminhados ao sistema penitenciário dos municípios onde foram encontrados, onde vão permanecer à disposição da Justiça.

A ação contou com o apoio operacional da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), da Superintendência Regional do Tapajós, da Delegacia de Polícia de Placas, da Seccional Urbana de Itaituba, da Superintendência Regional da Zona do Salgado, da Guarda Municipal de Castanhal, da SEAP e da Polícia Civil do Estado do Paraná.