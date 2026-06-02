Morte em Castanhal: mulher tem a cabeça esmagada em acidente envolvendo carreta na BR-316

Uma mulher identificada como Antônia Auricelia Chagas morreu em um acidente de trânsito registrado na manhã desta terça-feira (2), na BR-316, em frente ao terminal rodoviário de Castanhal, no nordeste do Pará. Segundo as informações iniciais, a vítima estava em uma motocicleta e teve a cabeça esmagada por uma carreta.

De acordo com informações preliminares, a vítima conduzia a motocicleta e havia acabado de sair de um estabelecimento comercial quando seguia pela rodovia. O sinal de trânsito estaria aberto para a motociclista no momento do acidente.

Testemunhas relataram que a mulher teria perdido o controle da moto após derrapar em um trecho da pista onde existe um desnível entre o asfalto antigo e a camada mais recente de pavimentação. Com a queda, ela acabou indo em direção à faixa por onde trafegava uma carreta.

A motociclista foi atingida na cabeça pelo veículo de carga e morreu no local. Equipes de perícia foram acionadas para realizar os procedimentos necessários e remover o corpo.

A Polícia Militar foi acionada ao sinistro. Assim que a guarnição chegou ao local, encontrou o motorista da carreta, que permaneceu no local após o acidente. Segundo a PM, ele alegou não ter visto a vítima na motocicleta. O condutor do automóvel foi levado pelos militares até a Polícia Civil.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. A PC informou que o caso foi registrado na Seccional de Castanhal. 'Os procedimentos cabíveis estão em andamento", comunicou.