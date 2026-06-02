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Polícia

Homem é encontrado decapitado em comunidade ribeirinha de Igarapé-Miri

O caso foi registrado na tarde de segunda-feira (1º/6)

O Liberal
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Homem é encontrado decapitado em comunidade ribeirinha de Igarapé-Miri. (Foto: Reprodução / Jornal Miriense)

Um homem identificado como Nilson da Silva Carvalho, de 45 anos, mais conhecido como ‘Neguinho’, foi encontrado morto na tarde de segunda-feira (1º/6) na comunidade Rio Canal, zona ribeirinha de Igarapé-Miri, nordeste do Pará. A vítima foi localizada decapitada nas proximidades da residência onde morava. As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas.

De acordo com informações preliminares, moradores encontraram o corpo sem a cabeça por volta de 14h30 e acionaram o irmão da vítima para reconhecer se realmente se tratava de Nilson. O familiar foi ao local e confirmou a identidade com base nas características corporais.

Os moradores continuaram fazendo as buscas para tentar encontrar a cabeça de Nilson. Algumas horas depois, após o volume de água do rio baixar, as testemunhas localizaram a cabeça na água. A Polícia Civil foi acionada e iniciou as investigações para identificar os responsáveis pelo homicídio e apurar a motivação do assassinato.

O caso causou forte comoção entre os moradores da comunidade devido à violência. O corpo de Nilson foi removido pela Polícia Científica para os procedimentos periciais, que devem auxiliar no andamento das investigações. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil segue apurando o caso.

"A Polícia Civil informa que a motivação, autoria e circunstâncias do homicídio estão sendo investigadas por meio da Delegacia de Igarapé-Miri. Diligências são realizadas para localizar os suspeitos do crime.
Informações que possam ajudar na apuração do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido", comunicou.

 

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