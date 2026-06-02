Mulher é presa suspeita de tentar matar a atual do ex-companheiro em Santarém

Ana Priscila Rodrigues Moura foi presa na tarde de segunda-feira (1º/6) por suspeita de tentar matar a atual do ex-companheiro em um balneário, localizado em Santarém, no oeste do Pará. Câmeras de segurança registraram o momento em que a mulher partiu para cima da vítima.

Para o portal O Impacto, o delegado Wellington Kennedy disse que a suspeita avistou uma faca em cima da mesa e pegou para atacar a atual do ex. “Incorrendo em risco de ceifar a vida da outra parte, agindo com ânimo de tirar a vida da vítima. Então, devido a isso, lavramos o auto de prisão em flagrante”, contou.

O companheiro da vítima e outro homem interferiram no crime, imobilizando a suspeita até a chegada da Polícia Militar.

Ainda de acordo com O Impacto, Ana Priscila alegou que foi a vítima que pegou a faca. No entanto, as circunstâncias do crime e motivação serão esclarecidas no inquérito policial. Ela foi apresentada na delegacia, onde ficou à disposição do Poder Judiciário.

“A Polícia Civil informa que a suspeita foi apresentada pela Polícia Militar na Seccional de Santarém e autuada por tentativa de homicídio. Ela permanece à disposição da Justiça”, comunicou a PC em nota.