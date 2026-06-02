Condenado por estupros, ‘Maníaco da Cidade Ocidental’ é preso em Marabá

Ronaldo Silva da Conceição, conhecido pelo apelido de “Maníaco da Cidade Ocidental”, foi preso na manhã desta terça-feira (2/6), em Marabá, sudeste do Pará, durante uma operação policial. Ele tinha um mandado de prisão preventiva decorrente de sentença condenatória pelos crimes de estupro e roubo.

Conforme o Correio de Carajás, Ronaldo é apontado pelas autoridades policiais como autor de abusos sexuais contra pelo menos quatro vítimas em Cidade Ocidental, município de Goiás situado no entorno do Distrito Federal. Em um dos episódios do caso de grande repercussão, uma das vítimas engravidou em decorrência do crime e precisou passar por um procedimento de aborto humanitário autorizado pela Justiça.

O suspeito vinha se escondendo em diferentes municípios da região de Marabá e também no estado do Tocantins. A localização do paradeiro dele foi possível após dias de monitoramento de campo, cruzamento de dados e uma vigilância controlada que durou várias horas nesta terça (2/6).

Antes de ser capturado, Ronaldo tentou fugir subindo o telhado da residência onde estava escondido. Os agentes cercaram o imóvel e o invadiram. Ele foi pego logo depois.

A captura ocorreu por volta das 7h30 em uma ação coordenada pelo Núcleo de Apoio à Investigação (NAI/Marabá), com suporte do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e da inteligência da Polícia Federal do Pará. O cerco operacional contou ainda com o apoio da 21ª Seccional Urbana de Marabá, da Delegacia da Cidade Nova e do Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar.

Ainda segundo o Correio de Carajás, a polícia informou que esta é a segunda vez que Ronaldo é preso pelas equipes policiais pelo mesmo tipo de crime. Em 2021, durante uma abordagem também em Marabá, ele havia reagido violentamente contra os agentes e foi contido após ser baleado no braço.

Ronaldo Silva da Conceição está na carceragem da 21ª Seccional de Marabá, de onde deverá ser transferido para o sistema prisional e ficar à disposição do Poder Judiciário para o início do cumprimento da pena.