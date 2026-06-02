Mulher procura posto policial, denuncia violência doméstica e PM prende companheiro em Cotijuba

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante na manhã de segunda-feira (1º/6) suspeito de agredir a companheira, 29, na Ilha de Cotijuba, em Belém. A prisão foi realizada por militares do 10º Batalhão. Segundo o relatório da PM, por volta das 7h, a vítima procurou o Posto Policial Destacado de Cotijuba, relatando ter sido agredida pelo companheiro. Ela contou aos policiais que, após uma discussão, passou a ser ameaçada e depois agredida fisicamente pelo suspeito.

A equipe constatou que a vítima apresentava lesões aparentes compatíveis com as agressões relatadas. De imediato, os militares iniciaram diligências e localizaram o suspeito na região da Praia Funda. O homem foi detido sem resistência e conduzido à Delegacia de Polícia de Cotijuba, junto com a vítima e o material relacionado à ocorrência.

Após análise do caso, a autoridade policial lavrou auto de prisão em flagrante com base na Lei nº 11.340/2006, a Lei Maria da Penha. A Polícia Militar reforçou que casos de violência doméstica podem ser denunciados pelo 190, em qualquer horário. Além disso, a corporação informou que o 10º BPM também mantém canal direto com a comunidade de Cotijuba por meio do Posto Policial Destacado.