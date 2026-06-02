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Polícia

Três suspeitos são presos por envolvimento na morte de ex-jogador do Remo, em Marabá

As prisões temporárias têm prazo inicial de 30 dias e foram decretadas para permitir o aprofundamento das investigações

O Liberal
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O jovem, de 22 anos, ex-jogador das categorias de base do Remo, foi morto no dia 24 de abril deste ano, em Marabá, no sudeste do Pará. (Redes sociais)

Três pessoas foram presas na manhã desta terça-feira (2), durante a operação “Efeito Cliquet”, suspeitas de participação no assassinato de Jessé Fernando Farinha da Silva Ramos, conhecido como “Farinha”. O jovem, de 22 anos, ex-jogador das categorias de base do Remo, foi morto no dia 24 de abril deste ano, em Marabá, no sudeste do Pará.

Os presos são os policiais militares Tiago da Silva Cabral e Jardel da Silva Santos, além de Gerlânio Macedo Amorim, que não integra nenhum órgão de segurança pública. Além dos mandados de prisão temporária, a Polícia Civil cumpriu sete mandados de busca e apreensão domiciliar.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações conduzidas pela Delegacia de Homicídios de Marabá reuniram um conjunto considerado robusto de provas que apontam a participação dos três suspeitos no crime. Entre os elementos coletados estão imagens de câmeras de segurança, depoimentos de testemunhas e documentos analisados pelos investigadores.

O superintendente regional da Polícia Civil no Sudeste do Pará, delegado Antônio Mororó, afirmou que as provas reunidas “demonstram, de forma inequívoca, a participação dos três investigados na empreitada criminosa”.

Segundo o delegado, as ordens judiciais foram cumpridas em endereços ligados aos investigados, inclusive locais de trabalho. Durante as buscas, foram apreendidos três veículos supostamente utilizados na prática criminosa, além de vestimentas, objetos e aparelhos celulares. Todo o material passará por análise para subsidiar a continuidade das investigações.

As apurações apontam que o homicídio foi planejado previamente. A conclusão foi possível após a análise de imagens de monitoramento, que indicaram a utilização de outros veículos para dar apoio à execução do crime.

“Após a coleta das imagens, a equipe policial constatou indícios de que o crime foi previamente planejado, com a utilização de outros veículos em apoio à ação. As diligências continuam para reunir novos elementos de informação e esclarecer a motivação do crime, que ainda não foi totalmente identificada. Um dos suspeitos era vizinho da vítima e outro teria feito ameaças horas antes do fato. Ambos mantinham relação de amizade com o terceiro investigado”, acrescentou Antônio Mororó.

Os presos foram encaminhados à unidade policial para os procedimentos legais e permanecem à disposição da Justiça. As prisões temporárias têm prazo inicial de 30 dias e foram decretadas para permitir o aprofundamento das investigações.

Apesar dos avanços no caso, a motivação do homicídio ainda não foi esclarecida. Segundo a Polícia Civil, a análise dos materiais apreendidos durante a operação, especialmente dos aparelhos celulares, poderá contribuir para a identificação da causa do crime.

Em nota, a Polícia Militar do Pará informou que foram cumpridos mandados de prisão contra dois militares da corporação em Marabá. A instituição ressaltou que acompanha o caso e está à disposição dos órgãos competentes para colaborar com as investigações.

A PM também afirmou que não compactua com desvios de conduta e que todas as medidas legais e administrativas cabíveis serão adotadas.

Jessé Farinha foi morto a tiros na Folha 28, no Núcleo Nova Marabá, logo após sair de uma partida de futebol realizada no Colégio Luzia Nunes. Um amigo que o acompanhava também foi atingido pelos disparos, mas sobreviveu ao atentado.

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