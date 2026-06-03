Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Irmã de Ruthetty questiona investigação e diz desconhecer motivo da prisão de policial militar

Em entrevista à reportagem, a familiar disse que chegou à delegacia pouco depois da chegada de Ivanildo

O Liberal
fonte

Irmã da cantora Ruthetty (Igor Mota / O Liberal)

A irmã da cantora Rute Gomes dos Santos, conhecida como Ruthetty, afirmou na noite desta quarta-feira (3) que desconhece os motivos que levaram à condução do policial militar Ivanildo Gomes dos Santos, irmão da artista, para a sede da Delegacia de Enfrentamento ao Feminicídio e Outras Mortes Violentas em Função de Gênero (Defem), que funciona na sede da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), na travessa Mauriti, no bairro do Marco. 

Em entrevista à reportagem, a familiar disse que chegou à delegacia pouco depois da chegada de Ivanildo e que, até aquele momento, não havia recebido informações oficiais sobre o caso.

“Eu não sei o que está se passando aí dentro. Cheguei agora e ainda não me deram informação nenhuma. Estou aqui até mesmo para defender o meu irmão, porque não sei por que ele está vindo para cá”, declarou.

Durante a entrevista, ela também fez críticas ao andamento das investigações sobre a morte de Ruthetty, encontrada morta em dezembro do ano passado dentro da casa onde morava, no bairro da Marambaia, em Belém.

Segundo a irmã da cantora, a família ainda não teve acesso a imagens de câmeras que poderiam auxiliar no esclarecimento do caso.

“Até hoje a gente não viu câmera nenhuma, não mostraram nada para a família. A gente sabia quem entrava e quem saía da casa da minha irmã. E até ele, que é policial, nunca teve acesso a essas imagens”, afirmou.

A familiar relatou ainda que foi a primeira pessoa a encontrar o corpo da cantora e disse acreditar que outras linhas de investigação deveriam ser aprofundadas.

“Fui eu que encontrei a minha irmã morta. Eu sei de muita coisa que aconteceu ali. Tinha muita gente naquela rua e até hoje eu não vi vizinhos sendo conduzidos para prestar depoimento. Eu queria entender o porquê disso”, questionou.

Ela também afirmou que chegou a ser alvo de suspeitas após a morte da artista.

“Até a mim acusaram de ter matado a minha irmã. Então eu quero respostas sobre essa investigação”, declarou.

Ao defender o irmão, a mulher disse não acreditar em qualquer envolvimento dele na morte da cantora.

“Ele é policial e jamais faria isso com a minha irmã. Eu não sei o que está acontecendo agora, mas estou aqui para buscar esclarecimentos e entender o que está se passando”, afirmou.

Até o momento, a polícia não divulgou informações sobre os motivos da condução de Ivanildo Gomes dos Santos nem sobre eventuais desdobramentos da investigação da morte de Ruthetty.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Morte de Ruthetty

polícia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

investigação

Veja o exato momento em que irmão de Ruthetty, preso, deixa delegacia em Belém

Ivanildo foi preso no quartel onde trabalha e levado para a delegacia

03.06.26 21h22

investigação

Irmã de Ruthetty questiona investigação e diz desconhecer motivo da prisão de policial militar

Em entrevista à reportagem, a familiar disse que chegou à delegacia pouco depois da chegada de Ivanildo

03.06.26 21h13

prisão

Irmão da cantora Ruthetty é preso em Belém

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a motivação da prisão

03.06.26 19h54

POLÍCIA

Homem é morto a tiros em Marituba, na Grande Belém

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil do Pará, que busca esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis

03.06.26 18h19

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

prisão

Irmão da cantora Ruthetty é preso em Belém

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a motivação da prisão

03.06.26 19h54

PARÁ

Ônibus tomba e deixa um morto e vários feridos na BR-230, próximo a São Domingos do Araguaia

O grave acidente foi registrado na madrugada desta quarta-feira (3/6)

03.06.26 9h39

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Viúva é esfaqueada 34 vezes na porta de casa; sogra e amante do marido são as principais suspeitas

Segundo a família da jovem, a relação da jovem com a mãe do marido era marcada por brigas e discussões

03.06.26 16h09

POLÍCIA

Homem em situação de rua agredido por guardas municipais presta depoimento à Polícia Civil em Belém

O caso teve grande repercussão nas redes sociais após o vídeo da agressão ser divulgado

03.06.26 12h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda