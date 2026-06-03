Irmã de Ruthetty questiona investigação e diz desconhecer motivo da prisão de policial militar

A irmã da cantora Rute Gomes dos Santos, conhecida como Ruthetty, afirmou na noite desta quarta-feira (3) que desconhece os motivos que levaram à condução do policial militar Ivanildo Gomes dos Santos, irmão da artista, para a sede da Delegacia de Enfrentamento ao Feminicídio e Outras Mortes Violentas em Função de Gênero (Defem), que funciona na sede da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), na travessa Mauriti, no bairro do Marco.

Em entrevista à reportagem, a familiar disse que chegou à delegacia pouco depois da chegada de Ivanildo e que, até aquele momento, não havia recebido informações oficiais sobre o caso.

“Eu não sei o que está se passando aí dentro. Cheguei agora e ainda não me deram informação nenhuma. Estou aqui até mesmo para defender o meu irmão, porque não sei por que ele está vindo para cá”, declarou.

Durante a entrevista, ela também fez críticas ao andamento das investigações sobre a morte de Ruthetty, encontrada morta em dezembro do ano passado dentro da casa onde morava, no bairro da Marambaia, em Belém.

Segundo a irmã da cantora, a família ainda não teve acesso a imagens de câmeras que poderiam auxiliar no esclarecimento do caso.

“Até hoje a gente não viu câmera nenhuma, não mostraram nada para a família. A gente sabia quem entrava e quem saía da casa da minha irmã. E até ele, que é policial, nunca teve acesso a essas imagens”, afirmou.

A familiar relatou ainda que foi a primeira pessoa a encontrar o corpo da cantora e disse acreditar que outras linhas de investigação deveriam ser aprofundadas.

“Fui eu que encontrei a minha irmã morta. Eu sei de muita coisa que aconteceu ali. Tinha muita gente naquela rua e até hoje eu não vi vizinhos sendo conduzidos para prestar depoimento. Eu queria entender o porquê disso”, questionou.

Ela também afirmou que chegou a ser alvo de suspeitas após a morte da artista.

“Até a mim acusaram de ter matado a minha irmã. Então eu quero respostas sobre essa investigação”, declarou.

Ao defender o irmão, a mulher disse não acreditar em qualquer envolvimento dele na morte da cantora.

“Ele é policial e jamais faria isso com a minha irmã. Eu não sei o que está acontecendo agora, mas estou aqui para buscar esclarecimentos e entender o que está se passando”, afirmou.

Até o momento, a polícia não divulgou informações sobre os motivos da condução de Ivanildo Gomes dos Santos nem sobre eventuais desdobramentos da investigação da morte de Ruthetty.