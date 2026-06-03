Irmão da cantora Ruthetty é preso em Belém

O policial militar Ivanildo Gomes dos Santos, irmão da cantora Rute Gomes dos Santos, conhecida artisticamente como Ruthetty, foi preso na noite desta quarta-feira (3), em Belém.

De acordo com as informações iniciais, a prisão ocorreu no quartel onde o militar atua. As circunstâncias da prisão e os detalhes da investigação ainda não foram oficialmente divulgados pela polícia.

Ruthetty foi encontrada morta em dezembro do ano passado dentro da residência onde morava, no bairro da Marambaia, na capital paraense.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a motivação da prisão nem se a medida está diretamente relacionada às investigações da morte da cantora.

A reportagem apura mais detalhes sobre o caso.